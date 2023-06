Nördiga frågesporter är något av en paradgren för SweClockers medlemmar, som sitter på expertkunskaper om allt från retroprylar och felsökning, till imponerande hårdvara och spel. Nu bjuder Komplett återigen in till duell för att gnugga geniknölarna, och den här gången hamnar ämnet i gränslandet mellan spel och hårdvara.

Vilka spel fick dåtidens hårdvara på fall, och hur såg det egentligen ut på hårdvarumarknaden när legendariska storspel såg dagens ljus? Ett batteri av frågor kastas nu både mot SweClockers och mot Kompletts representanter: spelnördarna Alexander och Silje. Duon snittar 7 av 10 rätt och om SweClockers når samma klass lovar @Komplett att en trevlig överraskning väntar. Lycka till!

Vi utmanar Kompletts spelnördar!

Alexander Mitchell

En medelålders inbiten FPS-spelare som har tillbringat en alltför stor del av sitt snart 30-åriga liv framför datorskärmen, och bränt igenom alldeles för många tangentbord, möss och musmattor. Alexander kan också skryta med att ha haft en samling av ALLA Steelseries Rival-möss som någonsin släppts.

Vidare anser Alexander att den mest romantiska dejten består av att grilla marshmallows över en dator med FX-8350 och GTX 680. Arga kommentarer och kärleksförklaringar skickas bäst via Twitter, där han alltid är tillgänglig.

Silje Ekevall Sandbrekkene

En verklighetsflykting som inte klarar en vecka utan minst en omgång av D&D. Följer alltid "another settlement needs your help"-nödrop och hänger på om någon vill spela Gwent – men klagar sedan på att alla omgångar tar ungefär två år att genomföra.

Silje vågar inte riktigt spela skräckspel själv, trots att det är hennes favoritgenre. Hon väntar fortfarande på att någon ska ta upp facklan för fjärde-väggen-skräck efter Eternal Darkness: Sanity's Requiem. Slutligen saknar hon communityt som sysslade med walkthroughs och fuskkoder.

Viva la ASCII art! \o/