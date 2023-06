Den 6 juni öppnade Blizzard portarna för Diablo IV, ett spel som varit minst sagt efterlängtat sedan det avtäcktes för snart fyra år sedan. Den som har svårt att slita sig från spelet och gärna vill ha med det på resande fot* via sin Steam Deck kommer dock snabbt att stöta på patrull. Anledningen till detta är att Blizzard inte distribuerar sina spel via Valves spelklient Steam utan endast via Battle.net.

*Medan Diablo IV rent genremässigt är väldigt lämpat för slöspelande på språng så finns det dock ett visst hinder. Spelet kräver nämligen konstant internetuppkoppling, så se till att ha internetdelning på telefonen igång alternativt en mobil bredbandsrouter i väskan.

Lyckligtvis finns det flertalet olika metoder att få igång spel som använder andra klienter än Steam på en Steam Deck. Idag tänkte vi därför gå igenom hur man går tillväga för att installera Diablo IV på Valves handhållna spelmaskin samt hur man gör det tillgängligt för att smidigt kunna starta det via det vanliga spelbiblioteket i Steam.

Innan vi drar igång är det värt att nämna att detta endast är ett av många sätt att installera andra spelklienter och icke-kompatibla spel på en Steam Deck. Det finns exempelvis Linux-baserade klienter likt Lutris som kan automatisera mycket av jobbet. Vi valde dock att använda metoden som redan finns inbyggd i Steam av den enkla anledningen att den ändå är rätt enkel att genomföra samt att det fungerade utan strul på första försöket.

Vi börjar med att lämna tryggheten av Steam bakom oss och växla över till skrivbordsläget på Steam Decken. För att göra detta trycker man först på den fysiska "Steam"-knappen på maskinen, knappar ned till "Power" och väljer sedan "Switch to Desktop".

Efter några sekunder har skrivbordsläget laddats in och härnäst behöver vi en webbläsare för att ladda ned spelklienten Battle.net. Om du inte redan har en webbläsare installerad går det smidigt att göra detta via "Discover"-applikationen som finns i verktygsfältet längst ned. För vårt exempel används Firefox, men det går minst lika bra med Chrome eller någon annan webbläsare enligt smak.

Med webbläsaren installerad är det bara att starta upp denna och navigera till Battle.net för att ladda ned själva spelklienten. Hela processen är extremt mycket smidigare om man har ett tangentbord och mus ansluten till Steam Decken, men det går även att göra med det virtuella skärmtangentbordet som man får åtkomst till genom knappkombinationen "Steam + X".

När spelklienten har laddats ned behöver vi navigera till installationsfilen via filhanteraren "Dolphin", som även den går att hitta i det nedre verktygsfältet. I "Dolphin" klickar vi på "Downloads" för att där hitta "Battle.net-Setup.exe". Då det är en fil ämnad för Windows går det inte att köra denna direkt i Linux-miljön, utan istället behöver denna läggas till i Steam för att köra via kompatibilitetslagret Proton. Detta görs enklast genom att högerklicka på filen och välja "Add to Steam".

Därefter är det dags att öppna Steam, vilket enklast görs via genvägen på skrivbordet. Här behöver vi hitta "Battle.net-Setup.exe" som vi la till i det föregående steget, och har man ett stort Steam-bibliotek är det lättast att använda sökfunktionen. När vi hittat filen är det viktigt att inte starta den direkt utan istället högerklicka på den och välja "Properties".

I rutan som dyker upp klickar vi oss vidare till "Compatibility" och bockar i "Force the use of a specific Steam Play compatibility tool". Därefter klickar man på rullgardinsmenyn och väljer "Proton Experimental". Därefter kan vi stänga rutan och trycka på "Play" i Steam.

Installationsprogrammet för Battle.net kommer nu att köras via kompatibilitetslagret Proton, vilket i princip skapar en virtuell Windows-miljö. Här är det bara att klicka sig igenom installationen som vanligt och i sista steget logga in på sitt Battle.net-konto.

Väl inloggad möts vi av den välbekanta Battle.net-klienten, och nu är det dags att installera Diablo IV. Klicka in på "Games", välj Diablo IV och sedan "Install".

Här är det bara att klicka sig igenom installationen som vanligt. Den som vill spara lite lagringsutrymme kan med fördel bocka av "High Resolution Assets", vilka inte riktigt kommer till sin visuella rätt på Steam Deck och tar upp cirka 40 GB extra utrymme. När installationen är klar är det bara att stänga ned Battle.net och återvända till Steam för den sista handpåläggningen.

Nu när Diablo IV är installerat behöver vi lägga till det i Steam och se till att det körs via kompatibilitetslagret Proton. För att göra detta klickar vi på "Add a game" i det nedre vänstra hörnet och väljer "Add a Non-Steam Game". I rutan som dyker upp klickar vi sedan på "Browse...".

I nästa ruta klickar man på "File type" och väljer "All files". Därefter navigerar vi till katalogen "/home/deck/.local/share/Steam/steamapps/compatdata/" för att hitta installationsplatsen för Diablo IV. Vi möts nu av en serie mappar med olika sifferserier, vilka är unika för varje användare. För att hitta mappen för Diablo IV sorterar vi enligt "Date modified" och väljer den senaste som skapats.

Därefter navigerar vi till den faktiska mappen där Diablo IV är installerad. Den fulla sökvägen är "/home/deck/.local/share/Steam/steamapps/compatdata/xxx/pfx/drive_c/Program Files (x86)/Diablo IV/", där "xxx" representerar den unika sifferserien som vi stakade ut i den förra sektionen. I installationsmappen väljer vi sedan "Diablo IV.exe" och klickar på "Open". Se till att "Diablo IV.exe" är markerad i nästa ruta och klicka sedan på "Add selected programs".

När Diablo IV är tillagt i Steam behöver vi återigen aktivera Proton innan det startas upp för första gången. Högerklicka på "Diablo IV.exe", välj "Properties" och sedan "Compatibility" i rutan som dyker upp. Bocka i "Force the use of a specific Steam Play compatibility tool" och välj "Proton Experimental" i rullgardinsmenyn. Klicka därefter bort rutan och tryck på "Play".

Återigen kommer installationsprogrammet för Battle.net att starta upp. Detta är helt i sin ordning, så klicka igenom installationen precis som tidigare och logga in på Battle.net. Väl inloggad kommer klienten att upptäcka installationen av Diablo IV automatiskt och lägga till denna i spellistan. Nu är installationen klar, och vi kan därmed återvända till det sedvanliga spelgränssnittet på Steam Decken genom att använda genvägen "Return to Gaming Mode" på skrivbordet.

Väl tillbaka i det sedvanliga gränssnittet kan vi passa på att städa bort sådant som inte behövs längre, mer specifikt installationsprogrammet för Battle.net. Detta är snabbt gjort genom att knappa sig in på "Battle.net-Setup.exe", navigera till kugghjulet längst till vänster och sedan välja "Manage" följt av "Remove non-Steam game from your library".

Nu är allt klart och därmed är det bara att knappa sig in på Diablo IV via gränssnittet och trycka på "Play". Detta kommer att starta och logga in oss på Battle.net-klienten för att sedan hoppa över direkt till Diablo IV i spelmenyn. Efter eventuella uppdateringar av spelet kan man sedan trycka på "Play"-knappen med hjälp av pekskärmen på Steam Decken för att starta Diablo IV.

Hur bra rullar Diablo IV på Steam Deck?

Diablo IV är betydligt mer krävande hårdvarumässigt än föregångaren Diablo III, och det är väl inte särskilt konstigt sett till att det är 11 år mellan spelen. Samtidigt finns det goda inställningsmöjligheter i spelet sett till såväl detaljnivåer som upplösningsskalning, vilket gör det fullt möjligt att få en trevlig upplevelse på en så pass "svag" enhet som Steam Deck.

Det finns egentligen ingen uppsättning med inställningar som passar alla, då vissa värdesätter hög bildfrekvens och visuell kvalitet medan andra kanske tycker lång batteritid är det absolut viktigaste. Själv siktar jag på någon form av balans mellan de två, och har låst uppdateringsfrekvensen vid 40 Hz med ett bildfrekvenstak på 40 FPS. Detaljnivån är ställd på förinställda "Medium" med AMD:s uppskalningsteknik FSR ställd på "Quality".

Med de inställningarna flyter spelet på bra utan några nämnvärda dalar i bildfrekvens samtidigt som den upplevda batteritiden ligger någonstans mellan 2,5 till 3 timmar. Upplevelsen har generellt varit väldigt smärtfri, trots att spelet har "fulhackats" att fungera på Steam Decken. Vid två tillfällen har spelet fryst till, dels vid karaktärsskaparen och dels vid första gången man öppnar kartan i spelet.

I båda dessa fall har dock spelet hoppat igång igen efter någon minut, och utöver dessa enstaka tillfällen har frysningarna inte återkommit igen. En bonus med att ha gjort förarbetet med installationen av Diablo IV på Steam Deck är att man även kan slänga in andra Battle.net-baserade spel, förutsatt att dessa inte har ett specifikt antifusksystem som sätter käppar i hjulen.

Spelar du Diablo IV på din Steam Deck? Dela med dig av din installationsmetod samt vilka inställningar du använder i kommentarstråden!