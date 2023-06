Under förra veckan publicerade vi ett helgsnack med en diskussion kring vilken uppgradering som varit viktigast för en själv. Efter en genomläsning av tråden väcktes många nostalgiska känslor inom mig, med minnen från när man skaffade den första SSD-enheten eller fick uppleva en 3D-acceleration via ett Voodoo-kort för första gången. Samtidigt var även diskussionen en något sorglig påminnelse om stagnationen på hårdvaru- och teknikmarknaden, där de sjumilakliv som upplevdes vid varje uppgradering förr om åren har bytts ut mot inkrementella sådana.

Denna stagnation är ett naturligt förlopp för alla stora branscher som genomgått stora förändringar och innovation under en lång period, oavsett om det handlar om bilar, mobiltelefoner eller datorer. Vid någon punkt kommer utvecklingen gå från en spikrak kurva uppåt till att plana ut och till slut gå kräftgång. Detta märktes inte minst under årets Computex-mässa, där fokus i mångt och mycket låg på quality of life-förbättringar på befintliga produkter snarare än revolutionära framsteg inom datorhårdvara.

Stagnation framställs ofta som något negativt, men det behöver inte bara vara av ondo – åtminstone för en själv som konsument. Med finpolering av redan befintlig innovation ser vi ofta kostnadseffektivisering, vilket innebär att teknik och funktioner som tidigare varit reserverade för det översta prissegmentet nu kan ta plats i mer plånboksvänliga alternativ. Detta kan även innebära att ens investering i hårdvara håller en längre tid än det en gång gjorde.

Om vi vrider tillbaka tiden med 30 år till när jag började intressera mig för datorer och den första maskinen som tog plats i hemmet var väldigt mycket pest och pina. En AST Advantage med en Cyrix 486:a och rafflande 4 MB primärminne skapade en ständig kamp när det skulle spelas. Minneshantering med åtta olika bootdisketter för specifika ändamål var vardag, och oftast slutade det med kompromisser som att behöva spela utan ljud för att frigöra de där sista värdefulla kilobyten.

Det mesta löste sig senare efter en snordyr uppgradering till 8 MB primärminne, och det är just den typen av brytpunkter som inte direkt existerar längre med dagens datorer. Jag kan inte minnas någon gång de senaste åren där en uppgradering har varit nödvändig för att exempelvis få ett spel att fungera överhuvudtaget. Visst har ett nytt grafikkort eller en snabbare processor gett en markant FPS-skjuts, men det hade fortfarande gått att köra med de gamla prylarna med nedskruvad detaljnivå eller upplösning.

Samma sak gäller mobiltelefoner, och kanske specifikt efter intåget av smarta sådana. Jag sitter idag på en Iphone 12 som börjar närma sig 3 år på nacken. En uppgradering till Iphone 15 under hösten kommer troligtvis inte att bjuda på någon världsomvälvande förändring mot min nuvarande lur, annat än bättre batteritid ställt mot de utslitna cellerna som sitter i telefonen idag. Annat var det för 15 år sedan när man tog steget från en Iphone 3G till en Iphone 4, där allt ifrån prestanda och skärm till kamerasystem var som natt och dag mellan modellerna.

Vi har kommit till en punkt där mycket av det som sålts de senaste åren är bra nog att hålla fast vid en längre period än tidigare.

Nu kanske det låter som att jag tycker att stagnation i teknikvärlden är bra och att alla bara ska vara nöjda med att vi kommit så långt. Så är det absolut inte, och ingen skulle vara gladare än jag om vi fick se ett genombrott inom kretstillverkning som skjuter prestandan i taket eller andra intressanta innovationer som skapar mervärde i alla våra apparater.

Det jag vill komma fram till är att vi kommit till en punkt där mycket av det som sålts de senaste åren är bra nog att hålla fast vid en längre period än tidigare. Kravet på helt nödvändiga uppgraderingar har minskat markant. Om man inte vill ligga i den absoluta bräschen kan man i många fall klara sig alldeles utmärkt på sin gamla dator eller mobiltelefon.