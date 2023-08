Snart är väntan på Starfield över! Spelet är den första nya spelserien från Bethesda på 25 år och hypen är enorm inför släppet 6 september. För att fira detta har Bethesdas hårdvarupartner AMD skickat ett exklusivt kit med Starfield-märkt grafikkort och processor som vi tävlar ut.

Den Starfield-märkta lådan innehåller ett Radeon RX 7900 XTX med Starfield-tema samt Ryzen 7 7800X3D, vilket ska ge dig gott om prestandamässigt utrymme för att spela rymdäventyret. Ett väldigt exklusivt pris då AMD endast tillverkat 500 stycken och paketet går inte att köpa i butik.

Givetvis får topplaceringar belöning och andra- samt tredjeplats får Starfield i digital form.

Var med och tävla!

För att delta i tävlingen behöver du finputsa din berättelseförmåga och ta fram en bildserie med rymdtema och tillhörande berättande text. Tänk seriestrip eller grafisk novell, helt enkelt! Bilderna kan du ta fram hur du vill och du kan antingen skapa dessa själva i Photoshop, Paint eller använda AI-verktyg som Midjourney eller liknande. Exempel på bidrag kan du se nedan:

Bilder med berättelse du skapar läggs i kommentarstråden i denna artikel. Tre till fem bilder per bidrag är det som gäller, men deltagare har möjlighet att skapa flera bidrag. De bästa inläggen väljs ut av SweClockers redaktion och inlägg med fler upptummar kommer premieras i urvalsprocessen, så se till att använda gilla-knappen i kommentarerna!

I delmoment 2 är det dags för SweClockers community att rösta fram den bästa berättelsen.

Tävlingsbidrag kan skickas in fram till söndagen den 3 september klockan 23:59, därefter låses tråden. Omröstningen startar 4 september och stängs ner under fredagen klockan 12:00. Därefter kontaktas vinnare via PM och presenteras kort därefter.