Morgonen den 1 september fick jag reda på att några av mina kollegor hade gått upp tidigt för att spela det efterlängtade Starfield. Ena med recensionskod och andra hade köpt uppgradering till Deluxe-versionen för runt 300 kronor. Stolt sade jag att jag tänkt vänta till 6 september då grundversionen blir tillgänglig till PC och Xbox, men även för prenumeranter av Game Pass.

Under fredagskvällen skickade jag en bild till en kollega som visade att Starfield laddades ned med texten ”jag är svag”.

310 kronor kostade uppgraderingen och gav mig tillgång till spelet direkt, men på grund av stor nedladdning blev det inget spelande under kvällen. I stället blev det en hel del reflektion om huruvida det var värt att lägga pengarna på det eller ej. Och helt ärligt är det en så pass underlig situation att jag började ifrågasätta ägandeskap i allmänhet.

"Faktum är att ägandeskapet är helt utom min kontroll."

För den extra kostnaden fick jag inte spelet, utan endast uppgraderingen till Deluxe-versionen. Utöver lite extra prylar i spelet samt soundtrack fick jag 120 timmar tidigare tillgång till spelet. Att få spela helgen innan stora lanseringen är förstås värt och jag är definitivt inte ensam om att hoppa på early access-erbjudandet. Under första dygnet hade spelet imponerande 230 000 samtidiga spelare på Steam och troligtvis är det en och annan spelare som lirar via Microsoft spelplattform.

Just nu är allting frid och fröjd. Jag har fri tillgång till spelet och härjar runt så mycket jag kan. Men problemet kommer uppstå när Microsoft väljer att plocka bort spelet från Game Pass. Då kommer min uppgradering inte vara värt någonting och mina 300 spänn är kastade i sjön. Nu lär Microsoft inte plocka bort Starfield från Game Pass på ett bra tag, men faktum är att ägandeskapet är helt utom min kontroll.

Att köpa spel till PC kan kännas säkert, men är det egentligen det? Absolut att anrika Steam kommer leva länge och allt i våra bibliotek är i säkert förvar, även om spelen slutar säljas på grund av potentiellt rättighetsstrul. Men vad händer om Steam trillar av pinn?

Steam är otroligt starkt etablerat bland PC-spelare och är go to-butiken för alla datorspel. Även när du köper fysiska PC-spel. Flera andra speljättar har försökt att etablera egna digitala spelbutiker, men ofta har det gått rakt åt fanders och spelägandeskap har ofta skickats över till Steam. I värsta fall kan dock butikerna och spelen gå upp i rök. Steams storhet är påtaglig just nu, men kommer det vara störst, bäst och vackrast även om 10-20 år? Ska man ta det säkra före det osäkra och börja köpa alla spel via GOG, eller liknande DRM-lösa butiker, för att säkerställa att spelen är i säkert förvar?

Detta problem är förstås inte unikt för spel, utan all form av digital media. Oavsett om du köper filmer, serier eller musik från jättar som Google, Apple eller Amazon har du endast tillgång till dessa så länge företagen tillåter. Senast 2022 raderades filmer ur Playstation Movies spelbibliotek på grund av att de förlorade rättigheterna till filmerna.

Att äga eller inte äga, det är den stora frågan. Men för PC-spelare handlar det hell enkelt inte längre om ägandeskap, oavsett om du köpt ett spel fysiskt eller digitalt. Vi lånar bara spelen och får behålla dem så länge vi tillåts. Möjligtvis kan ägandeskap ändras i framtiden med blockkedja, hårdvarubaserad nyckellösning eller att återvända till spel på skiva.

Oavsett hur framtiden ser ut behöver jag nu återgå till Starfield för att få valuta för de 300 spänn jag lagt på tidig tillgång.

Hur tror du digitalt ägande ser ut i framtiden?