Det var en gång en stor readag, som blev en reavecka, som blev en reamånad, som blev en...ja, ni förstår vad vi menar. Reaperioden Black Week är nu i full gång, där i princip alla svenska återförsäljare erbjuder diverse rabatter på allt ifrån gräsklippare till skäggolja. Många konsumenter väljer att belägga många av sina stora inköp till de här veckorna, då det kan finnas några tusenlappar att spara på den nya tv:n eller komponenterna till det färska datorbygget.

Ämnet för veckans helgsnack blir därför just Black Week, och om just du har planerat något specifikt inköp under reaperioden? Dela med dig av dina tankar i tråden och glöm inte för den delen att tipsa om klipp i Dagens Fynd-tråden!