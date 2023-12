Game Awards, schmame awards! Nu är det äntligen dags för SweClockers community att utse årets spel. 2023 har varit ett fenomenalt spelår och oavsett vilken genre du varit intresserad av har det erbjudits något för alla och det har levererats otroligt efterlängtade titlar. I slutändan är det endast ett spel som kan hamna på förstaplats och vilka titlar som klättrade högst upp på listan har du nedan.

Topp fem bland 2022 års spel – enligt SweClockers medlemmar

Placering Titel 1 Baldur's Gate 3 2 Zelda: Tears of the Kingdom 3 Hogwarts Legacy 4 Starfield 5 Alan Wake 2

Inte helt oväntat var det Baldur's Gate 3 som kammade hem förstaplatsen med god marginal. Tidigare har det varit betydligt jämnare mellan topplaceringarna, men i år var det tidigt väldigt tydligt att Larian Studios episka rollspel Baldur's Gate 3 fångat många spelhjärtan i SweClockers gemensakp med 39 procent av rösterna. Otroligt välförtjänt!

På andraplats har vi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom med nio procent av rösterna, följt av Hogwarts Legacy, Starfield och Alan Wake 2.

Vann rätt spel? Hur ser din personliga topplista ut? Dela med dig av din personliga topplista i kommentarerna!