Slogans som ”When in Europe – don’t miss Skurup”, "I'm loving it" och "Be a hero" kan du säkert lista ut vad som åsyftas. Och denna förmåga kommer verkligen sättas på prov i veckans quiz. Det handlar förstås om slogans av olika slag och fokus ligger på datorrelaterade företag av olika slag. Kan du få fullpott? Glöm inte att dela resultatet!

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i en quiz.