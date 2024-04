I den här delen av SweClockers datorbyggarguide går vi igenom den förhållandevis nya strömkontakten 12VHPWR, eller 12V 2x6 som den även kallas i senare revision, vilken introducerades ihop med Nvidias grafikkortsfamilj Geforce RTX 4000.

I ungefär 20 år har strömmatningen till grafikkort sett likadan ut, där denna består av antingen en 6-pins eller en 8-pins PCI Express-kontakt. En 6-pinskontakt är specificerad att mata en effekt på maximalt 75 W medan en 8-pinsvariant kan mata 150 W. För grafikkort som är särskilt strömtörstiga kan det därför sitta upp emot tre stycken 8-pinskontakter på kortet, vilka då kan hantera en effektleverans på 450 W.

Med ständigt ökande effektkrav för grafikkort valde Nvidia ihop med intresseorganisationen PCI-SIG att ta fram en ny strömkontakt för grafikkortsfamiljen Geforce RTX 4000 (smygstart med Geforce RTX 3090 Ti). Den nya kontakten kallas 12VHPWR och är fysiskt ungefär lika stor som en klassisk 8-pinskontakt. Nyheten här är att man kan mata upp till 600 W via en enskild kontakt – något som i slutändan ska underlätta kabelhanteringen för högpresterande grafikkort.

Ett vanligt missförstånd är att det behövs ett nytt nätaggregat när man köper ett grafikkort som använder 12VHPWR-kontakten, och detta grundar sig helt enkelt i att "äldre" nätaggregat inte är bestyckade med kablarna som behövs för att strömmata kortet direkt. Lyckligtvis är detta inte ett problem i praktiken, då alla grafikkort som använder den nya strömkontakten också levereras med en adapter som gör att de kan användas med den gamla typens 8-pinskontakter.

Beroende på vilket kort man har köpt så finns det fyra olika typer av adaptrar, där dessa är anpassade efter grafikkortets effektuttag. I sin enklaste form handlade det om en enskild 8-pinskontakt som konverteras till en 12VHPWR-kontakt, vilken kan leverera maximalt 150 W. I den andra delen av spektrat finns det en variant som omvandlar hela fyra 8-pinskontakter till en 12VHPWR-kontakt, där denna kan leverera 600 W som högst.

När det kommer till de medföljande adaptrarna är det en bra idé att trycka dessa på plats innan kortet installeras i chassit – detta för att få en bra vy över kontakten och se att adaptern sitter helt nedtryckt. I exemplet ovan används ett Geforce RTX 4080 Super Founders Edition, vilket levereras med en adapter som mynnar ut i tre 8-pins PCI Express-kontakter.

Adaptern kan bara tryckas ned åt ett håll i kontakten, och när den är helt nedtryckt kommer man känna och höra ett klick. Inspektera därefter anslutningen mellan adaptern och grafikkortets kontakt så att de sitter ihop ordentligt med varandra – det ska inte finnas något synligt gap mellan delarna.

Installera sedan grafikkortet i chassit och anslut 8-pinskablarna från nätaggregatet till adaptern. Många nätaggregat kommer med flera 8-pinskontakter per kabel, och i de fallen rekommenderar vi att endast använda en av kontakterna per kabel till respektive kontakt på adaptern. Har man som i vårt fall en adapter med tre 8-pinskontakter används alltså totalt tre 8-pinskablar från nätaggregatet.

Undvik att böja kablarna från adaptern för mycket Under sin livstid har det funnits fall där 12VHPWR-kontakten har smält på specifika grafikkort. I många, men inte nödvändigtvis alla, fall har detta kopplats till att kontakten/adaptern antingen inte suttit i ordentligt eller att denna böjts för mycket, något som i sin tur resulterar i att kontaktstiften på insidan inte få ordentlig kontakt och därmed värms upp till kritiska nivåer. Med anledning av detta är det viktigt att se till att kontakten sitter ordentligt i grafikkortet samt att kabeln/kablarna som löper ut inte böjs för kraftigt. I vissa fall kan detta vara svårt att motverka, då exempelvis särskilt stora grafikkort ihop med smala chassin gör att kontakten hamnar väldigt nära sidopanelen. I de fallen rekommenderar vi att kika på kablar (inte adaptrar) med vinklade kontakter som är anpassade för just ens specifika nätaggregat.

Som synes på bilden ovan är inte detta en särskilt elegant lösning, och resultatet blir minst sagt ganska stökigt på kabelfronten. Lyckligtvis finns det alternativ för den som kan tänka sig lägga några hundralappar extra för att undvika den medföljande adaptern och istället köpa en dedikerad 12VHPWR-kabel till ens specifika nätaggregat.

Sedan uppkomsten av 12VHPWR har i princip alla större nätaggregatstillverkare tagit fram särskilda kablar med kontakten som är menade att kunna användas med äldre nätaggregat som saknar denna. Dessa brukar kosta mellan 250 och 350 kronor, och kopplas direkt från nätaggregatet till grafikkortet – något som innebär att man slipper kabeltrasslet som uppstår av den bläckfiskliknande adaptern som medföljer grafikkortet.

Det viktiga när man köper en sådan kabel är att man dubbel- och trippelkollar att denna är kompatibel med just den nätaggregatsmodell man äger. Nätaggregatstillverkarna har flertalet olika serier av nätaggregat, där många av dessa kan använda helt olika uppsättningar kring hur de modulära kontakterna är kopplade på enheterna. Kopplar man in en kabel som inte är kompatibel med just ens egna enhet kan i värsta fall grafikkortet, och andra komponenter, få sätta livet till.

Om man bygger en helt ny dator och har valt ett nätaggregat som lanserades de senaste året är chansen stor att detta redan är bestyckat med en 12VHPWR-kabel ur kartong, vilket innebär att man inte behöver använda adaptern eller köpa till någon kabel. Detta gäller i synnerhet om man valt ett nätaggregat som är byggt enligt ATX 3.0-specifikationen, då 12VHPWR-kontakten är en obligatorisk del av den standarden.

En sista detalj som är värd att nämna är att medan 12VHPWR-kontakten kan leverera maximalt 600 W så är det upp till nätaggregatstillverkaren att sätta gränsen på kontakten baserat på nätaggregatet den ska användas ihop med. Oftast skrivs detta ut i klartext på kontakten, där exempelvis MSI-enheten ovan är begränsad till 450 W – något som i praktiken inte är ett problem såvida man inte vill driva ett överklockat Geforce RTX 4090 fullt ut.