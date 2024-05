Veckans händelser kastar en tillbaka till Pirate Bay-rättegången. Det som skulle vara slutet för en era för pirater i Sverige, men i stället för att slå hårt mot hårt väljer operatörerna en mellanmjölksväg som inte löser något. Varför bemödar de ens sig?

Patent- och marknadsdomstolen, PMD, bestämde att webbsidor som olovligen strömmade filmer, serier och sport skulle stoppas. Ett bra beslut. Olagligheter är ändå olagligheter. Skulle blockeringen ske på ett vettigt sätt? Tok heller. DNS-blockering är svaret som ska lösa alla Sveriges fulstreamingproblem. Briljant.

Dags att folket som tar beslut lär sig nätverk så vi slipper tandlösa skitlösningar

DNS, eller Domain Name System, kan enklast förklaras som en telefonbok för internet. Du skriver in vilken webbplats du vill besöka och via DNS skickas du i rätt riktning för att avnjuta roliga videor med djur i hatt, eller något. Med DNS-blockering tas koppling mellan domännamn och IP-adress bort och när du skriver in Fulstreaming.nu i webbläsaren skickas du inte vidare. Detta skulle vara en bra lösning om det inte var busenkelt att kringgå.

Det finns två väldigt enkla åtgärder för att kringgå blockeringen. Du kan antingen ändra DNS på ditt nätverk och det finns en drös att välja mellan utöver din internetleverantörs. Och är detta för meckigt kan du använda någon VPN för att kringgå blockeringen. Det är två sekunders arbete och sedan kan du fulströmma hur mycket du vill.

De stora operatörerna Telia, Telenor, Tele2 och Tre har alla beslutat att följa PMD:s råd med DNS-blockeringen. I ett uttalande säger Tele2 att det ”finns säkert fördelar och nackdelar med olika blockeringslösningar” och kort och gott pekar på att de följer domstolens råd i frågan. Ja, fördelen är att fulstreamare nu har ett transcendentalt kraftfält att ta sig igenom, men nackdelen är att ju som känt att transcendentala kraftfält inte fungerar.

Några som ställer sig mot detta är ständiga integritetskämpen Bahnhof. Karlung och gänget är duktiga på att motsätta sig diverse tunga beslut från staten, men i fallet fulstreaming går bolaget rätt väg och belyser kort och gott att detta inte kommer lösa några problem på sikt. Snarare tvärt om.

I uttalande till SweClockers berättar Karlung att denna lösning endast hämmar det fria internet och ser hellre att tjänsterna stängs ner före att det sker någon form av blockering. Karlung påpekar även att blockeringen av dessa sex sajter inte kommer fungera då folket bakom enkelt kan byta domännamn och vipps så fungerar de som tänkt igen.

Det ska inte vara lätt

Jag förstår förstås problematiken i att ständigt försöka sänka fulstreamingsajter. Det kan likställas med whac-a-mole där ännu fulare fulstreamingsajter ploppar upp så fort en sänks, medan andra bara byter namn för att kringgå blockeringar. Samma problem har funnits med de större piratsajterna, så problemet är inte nytt.

Lösningarna är dock nya och intressanta, men uppenbarligen finns det inte mycket som faktiskt fungerar. DNS-blockering, kravbrev från danska advokatbyråer eller nedstängning stoppar inte användares vilja att fula till sig filmer och serier.

Vilken universallösning som faktiskt kommer sätta stopp på fulstreamingproblemen en gång för alla återstår att se vad det blir. Men till dess kan det vara bra att skicka folket som tar beslut om krav på våra operatörer att lära sig grundläggande nätverkskunskap så att tandlösa skitlösningar inte tillsätts.

Hur tror du framtidens lösningar på fulstreamingproblemet ser ut?