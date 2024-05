God of War: Ragnarök släpptes i november 2022, men endast till PS4 och PS5. I september, nästan två år efter Playstation-lanseringen är det dags för PC-spelare att lägga vantarna på spelet. Givetvis med PC-exklusiva grafiska inställningar, men kräver Playstation-konto för att spela.

PC-versionen av spelet erbjuder olåsta bilder per sekund, upp till 4K-upplösning samt stöd för breda skärmar med bildförhållanden som 21:9 och 32:9. Precis som med andra Playstation-titlar som nyligen släppts till PC erbjuds ett brett stöd av uppskalningstekniker, så oavsett om du föredrar Nvidias DLSS, AMD:s FSR eller Intels XESS kommer du kunna använda och kombinera dessa förhållandevis fritt.

En mindre uppskattad nyhet är krav av Playstation-konto för att spela. Till skillnad från tidigare spel där du kunnat länka ditt Playstation-konto på PC, som Helldivers 2 och Ghost of Tsushima, saknar God of War: Ragnarök någon form av online-komponent, vilket gör kravet lite underligt. Ghost of Tsushima kräver endast kontokoppling för att spela multiplayer-delen Legends, men för att spela kampanjen behöver du inte ha något konto.

Precis som med föregångaren är det Jetpack Interactive som står för portandet. När vi gjorde prestandatest av God of War visade det sig att det var en välgjord och optimerad port av Playstation-versionen, så förhoppningarna för uppföljaren är höga.