3,5mm? SATA? RJ45? Banankontakt? Kablar och kontakter kommer i alla olika former och storlekar i nästan all sorts teknik. Den här veckan ska vi se hur dina bra dina kunskaper är om just kablar, kontakter och hålen du stoppar in kablarna i. Klicka in och anta utmaningen! Och glöm förstås inte att dela resultatet i tråden.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i en quiz.