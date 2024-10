I förra delen av datorkampen tittade vi in i datorerna och granskade hur pass bra byggda de var. När dammet lagt sig stod det klart att Inet vann den ronden, men ännu är det fortfarande flertalet delmoment kvar innan totala vinnaren ska koras. Nu har det äntligen blivit dags att koppla in kablarna till datorerna och starta upp dem för första gången.

Tanken med den här ronden är först och främst att se att alla datorerna startar som de ska och att operativsystemet är installerat korrekt. Vi går därtill igenom BIOS/UEFI-konfigurationen och ser att allt ser rätt ut med exempelvis XMP-profiler för minnet, fläktkurvor och att Resizable BAR är aktiverat. Därtill stämmer vi av hur pass färsk BIOS-versionen är som ligger på respektive moderkort.

Gällandes operativsystemet körs detta initiellt med nätverkskabeln urkopplat för att undvika att uppdateringar installeras automatiskt. Vi kollar hur pass färsk Windows-versionen är på installationen som är gjord ur fabrik samt om de senaste möjliga grafikdrivrutinerna är installerade från byggtillfället. Sist men inte minst kikar vi om det är en "ren" installation av Windows, eller om återförsäljaren har installerat något bloatware.

Komplett

Kompletts dator startade utan problem och hoppade in i Windows för den inledande konfigurationen. Vid omstart för att kika på UEFI/BIOS-konfigurationen såg vi att senaste möjliga version (beta-versioner undantagna) av BIOS var installerat. För minnena var XMP (D.O.C.P.) inställt korrekt, vilket gav rätt hastighet samt latenser för modulerna. Vi märkte dock att Resizable BAR inte var aktiverat för grafikkortet, vilket kan ge reducerad spelprestanda i utvalda titlar.

När vi var inne och kikade på fläktkurvorna märkte vi därtill en miss gällandes datorns chassifläktar. En av dessa var nämligen inkopplad på AIO-kontakten på moderkortet, istället för den intilliggande chassifläkts-kontakten. Vad detta innebar i praktiken var att en av fläktarna aldrig varvade ned, och låg istället konstant och snurrade i 1 500 RPM oavsett belastning. Detta är något som enligt oss borde ha fångats upp vid inställningsprocessen när datorn testades efter bygget.

Vidare mot operativsystemet och Windows, där vi inte hittade något att klaga på. Senaste möjliga version av Windows 11 från byggtillfället var installerad, och detsamma gäller Nvidia-drivrutinen för grafikkortet. Komplett har även hållt Windows-installationen ren utan att installera något skräp – utöver det då som Microsoft skickar med i operativsystemet.

Inet

Även Inets dator startade upp utan några problem och gick rakt in till Windows välkomstkonfiguration. Efter att ha startat om datorn och skuttat in i UEFI-konfigurationen ser vi att bolaget har slängt in den senaste tillgängliga BIOS-versionen på moderkortet och aktiverat XMP korrekt för minnena. Därtill är Resizable BAR aktiverat korrekt för grafikkortet samtidigt som alla fläktkurvor är satta fint, och därtill med viss handpåläggning för att snällare uppvarvning av fläktarna vi temperaturskiftningar.

När vi rullade vidare mot Windows såg allt finfint ut. Senaste versionen av operativsystemet vid byggtillfället var installerat och detsamma gällde Nvidia-drivrutinen för grafikkortet. Inet har likt Komplett hållt Windows-installationen ren från bloatware, där det endast är Microsofts grundkonfiguration som vi skådar. I det stora hela en väldigt bra prestation från Inets sida.

Shark Gaming

Sist men inte minst har vi Shark Gaming, vars dator likt de andra kombattanterna startade utan problem rakt in i Windows. Efter att ha startat om och kikat in i UEFI-konfigurationen ser vi att senaste tillgängliga BIOS-versionen är installerad på moderkortet och att XMP är aktiverat korrekt för minnena. Därtill är Resizable BAR aktiverat för grafikkortet samtidigt som fläktstyrningen är konfigurerad korrekt för de få fläktkontakter som finns på moderkortet.

När vi kommer in i operativsystemet står det klart att den installerade Windows-versionen är något äldre än de övriga deltagarna, då denna är från i mars. Nvidia-drivrutinen till grafikkortet är dock senast möjliga från byggtillfället. Shark Gaming tappar dock definitivt poäng när det kommer till förinstallerad bloatware, då Norton 360 visar sitt fula huvud i applikationslistan. Utöver det är det dock en ren Windows-installation.

Efter att ha startat upp alla datorer och gått igenom BIOS/UEFI samt Windows-installationerna står det klart att Inet tar hem den här ronden. De var helt enkelt bäst genomgående, med korrekt inställt BIOS, uppdaterat operativsystem och drivrutiner samt en ren installation av Windows. Shark Gaming tappade på att de förinstallerat Norton 360 på datorn medan Komplett brast vid BIOS-konfigurationen samt inkorrekt inkoppling av fläkt.