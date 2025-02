Efter vad som känns som en halv evighet av rykten, spekulationer, förväntan och läckor har en ny generation av grafikkort anlänt. Intel har rullat ut sina instegsmodeller, Nvidias flaggskepp har seglat in med buller och bång och AMD:s mellanklassmodeller visades upp på CES, Fast bara nästan, för att sedan försenas. Fast ändå inte.

Calle Vahlberg är testredaktör på SweClockers och har tillbringat ett decennium med att bygga datorer hos återförsäljare. När han inte grottar ner sig i resultatsiffror från grafikkorttester nördar han ned sig i det mesta som fångar hans öga, som bland annat hårdvara, spel, plastmodeller, fotboll och tung rockmusik.

Med alla tre aktörers strategier exponerade känns segmenteringen tydligare än på länge. Nvidia känns större, styggare och enligt vissa mer arroganta än någonsin. AMD kämpar med sitt självförtroende, medan Intel försöker ta det syre som finns kvar i rummet.

Fortfarande herren på täppan

Nvidia är den ojämförbart största aktören på marknaden. När till och med min väldigt icke-intresserade mor känner till företaget säger det en del om deras varumärkesgenomslag. Deras dominans är så stark att deras rekordförlust på aktiemarknaden under en dag motsvarade tre gånger AMD:s hela börsvärde.

Det har inte alltid varit så. 2010 hade Nvidia ungefär 55 procent av marknaden för dedikerade grafikkort, men under 2024 stod företaget för hela 90 procent av försäljningen enligt Jon Peddie Research. Geforce har blivit synonymt med PC-spelande på ett sätt som AMD aldrig lyckats med och deras dominans är resultatet av en skickligt genomförd strategi: stark marknadsföring, teknologiska framsteg och en lojal användarbas.

Stark konkurrens gynnar konsumenterna

AMD har i flera år försökt hitta en strategi för att på allvar utmana Nvidia. De har introducerat nya arkitekturer, produktserier och kommunikationsstrategier, men utan att riktigt få det genomslag de behöver. Med RDNA 2 och RDNA 3 satsade de på prestanda i rasterisering och konkurrenskraftiga priser, men föll efter i ray tracing och uppskalningsteknik där Nvidias DLSS ligger långt framför AMD:s FSR.

En förändring var oundviklig. Redan under Computex 2024 cirkulerade rykten om att RDNA 4 enbart skulle satsa på mellanklassen. High-end var ute ur bilden. Det jag inte förväntade mig var dock hur AMD valde att kommunicera, eller snarare inte kommunicera, om detta under CES 2025. Grafikkorten nämndes knappt och det kändes nästan som att AMD försökte sopa kortens existens under mattan. I den information som skickades till media låg fokus på en ny namngivningsstrategi som skulle matcha Nvidias – snarare än en självsäker "Let’s kick Nvidia’s ass"-attityd.

Den nya utmanaren

Intel, å andra sidan, är den nya utmanaren. De försöker etablera sig genom att konkurrera i budgetsegmentet och smyga sig in i ekosystemet. Deras Arc-grafikkort har haft en tuff start, men de har visat prov på förbättring.

Det är dags för ett nytt grafikkortskrig.

Det finns en viss fördel med att vara den tredje aktören på marknaden. Intel har möjlighet att spela ett långsiktigt spel utan att behöva mäta sig direkt med Nvidia och AMD:s toppmodeller. Om de lyckas rätta till drivrutinsproblemen och bygga vidare på sin Xe-arkitektur kan de mycket väl bli en starkare konkurrent inom några år.

Med RDNA 4 verkar AMD ha accepterat att de inte kan konkurrera i high-end-segmentet. Åtminstone inte just nu. Nästa generation, UDNA, kan bli deras chans till en nystart, men frågan är om det räcker för att återta förlorad mark.

Att AMD drar sig ur det högpresterande segmentet vore en stor förlust för PC-marknaden. Vi har sett tidigare hur stark konkurrens gynnar konsumenterna. När AMD utmanade Nvidia med Radeon HD 4870 2008 svarade Nvidia med aggressiva prissänkningar. Utan denna dynamik riskerar vi att se Nvidia höja priserna ytterligare och driva marknaden i en riktning få spelare gynnas av.

Oavsett om Nvidias kommande Blackwell-generation lever upp till hypen eller inte, kan vi inte låta Radeon försvinna från toppen. Är vi redo att se en marknad där Nvidia styr ostört? Det är dags för ett nytt grafikkortskrig.