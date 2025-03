I vår drar tre nya onlinekurser igång i utbildningskonceptet SweClockers Shortcut. Redan 8 april är det dags för den första, så det är hög tid anmäla sig för alla som är nyfikna på programmering och spelutveckling i C#.

Vad handlar vårens utbildningar om? Vilka förkunskaper krävs och varför är det värt att anmäla sig till en Shortcut-kurs? Vi tog en pratstund med mannen som har sytt ihop de tre kurserna och nu ska göra vetgiriga SweClockers-medlemmar ännu klokare: helsingborgaren Tore Nestenius.

Du har förberett tre olika kurser för SweClockers Shortcut – berätta om dem.

– Först har vi en introduktionskurs till C#. Det är ett av flera språk som används på Microsofts .NET-plattform. Här kombinerar vi grunderna i programmering med spelutveckling. Det blir tre tillfällen totalt, 8, 15 och 22 april.

– Den andra kursen ger en introduktion till asynkron programmering för utvecklare som redan kan C#. Modern kod kräver att du använder asynkron programmering och jag vill hjälpa deltagarna att förstå vad det faktiskt innebär och vad som händer när man anropar asynkron kod. Du får en grundläggande introduktion och fördjupning i ämnet, där vi lyfter på locket och gör magin lite mer konkret. Här kör vi två tillfällen, 29 april och 6 maj.

– Den tredje kursen är för dig som är nyfiken på molnet. Här får du en introduktion till Azure: hur kommer man igång och hur fungerar det? Det är sådant vi kommer att prata om i den här kursen, som delas upp på två tillfällen, 28 maj och 3 juni.

Introduktion till asynkron programmering i C# (29 april): "Du ska ha programmerat i C# i ett eller flera år, men känner att du vill få bättre koll på det här med asynkron programmering."

Lär dig C# genom att bygga ett spel tillsammans (8 april): "Till för dig som har programmerat tidigare i något språk och förstår grundläggande programmeringskonstruktioner som loopar, variabler, if-satser. Den är gjord för dig som vill komma igång med C#-utveckling, på ett lättfattat sätt."

Vad ligger fokus på i Azure-kursen?

– Målet med den här kursen är att du ska förstå hur Azure fungerar och få en introduktion till plattformen, utan att vi går in på kod eller tekniska detaljer. Det är dock inte bara en teoretisk kurs, utan vi det blir handfasta övningar också. Vi ska skapa saker i Azure.

Du har valt spelutveckling som pedagogisk metod för C#-kursen. Varför valde du det upplägget?

– Det är roligare när man får lite interaktivitet, jämfört med att bygga ett ordersystem eller en "to do"-app. Det blir också lättare att relatera vad som händer på skärmen kontra vad som händer i koden. Men det handlar alltså om ett väldigt enkelt spel.

Kan man gå direkt från C#-kursen och hoppa på Asynkron-kursen?

– Nej, den kräver lite mer. Du måste ha programmerat i C# i åtminstone ett år och förstå fler begrepp än vad vi hinner med på spelkursen. Det här är så att säga i andra ändan av spektrat, med lite mer fördjupning och lite mer tyngd.

Berätta lite om dig själv, vad är din bakgrund?

– Jag har alltid varit fascinerad av teknik, både hårdvarumässigt och mjukvarumässigt, alltså hur det fungerar under huven. Jag gick min första programmeringskurs i Basic-programmering på Medborgarskolan när jag var tolv och har hunnit med en hel del saker sedan dess. Jag skapade min första hemsida 1996, Programmers Heaven, som till slut blev en community för utvecklare som jag drev på heltid i över åtta år och hade över en halv miljon besökare i månaden. Det var ett forum precis som SweClockers, där det fanns nedladdningar, artiklar och länkar till olika sidor.

Vad var det som fick dig att börja undervisa inom programmering?

– Jag var med och grundade ett konsult- och utbildningsbolag 2010. I början så ville jag egentligen inte utbilda alls, lite introvert IT-nörd som jag är, men min tes är att det man är rädd för, ska man göra oftare. Efter att ha gett det några försök så tyckte jag faktiskt att det var kul, för man kan ju inget förrän man kan förklara för andra. Så, när jag vill lära mig något nytt så blir det oftast att jag bygger en presentation eller kurs samtidigt.

Kurserna hålls på distans. Hur har du anpassat undervisningen för att den ska bli interaktiv och inte bara som att lyssna på ett webinar?

– När jag kör utbildningar online delar upp det i korta moduler, med presentationer, demonstrationer och praktiska hands on-övningar. Jag uppmanar deltagarna att ställa frågor, antingen i chatten eller live. De får gärna avbryta mig och ge återkoppling kontinuerligt. Ofta är det ju så att flera sitter och tänker på samma fråga, så det gäller bara att någon vågar ställa den. Det är genom att diskutera och resonera som man lär sig. Det jag helst vill är att folk ska ställa frågor och engagera sig.

– När jag kör utbildningar online har jag också en en Discord-kanal för den specifika utbildningen, där det går att ställa frågor antingen i kanalen eller privat till mig. Genom att använda en Discord-chattkanal kan man också interagera med läraren före och efter utbildningen på ett annat sätt än om vi skulle använda chatten i Google Meet eller i Zoom.

Vilka är dina starkaste argument till varför man ska anmäla sig till en eller flera av dina SweClockers Shortcut-kurser?

– Det är ett prisvärt sätt att få kompetens. Det här är inte ett vanligt webinar där du bara är en i mängden, utan det ingår konkreta och praktiska övningar. Vi har en maxbegränsning på antal deltagare vilket gör att du får direktkontakt med läraren. Via chatten får du också möjlighet att ställa frågor före, mellan och efter tillfällena. Det ger mervärde.

Ta genvägen i SweClockers Shortcut

Har det blivit dags att fräscha upp kunskaperna eller lära dig något nytt? Vårens första kurser drar igång i april. Läs mer och anmäl dig via länken nedan.

✅ Skräddarsytt för SweClockers medlemmar

✅ Webblektioner via Zoom kvällstid 19:00

✅ Personlig handledning via Discord

✅ Digitalt diplom efter avslutad kurs

✅ Just nu: 795 kr/kurs

(ord. pris 995 kr)

Läs mer och boka till early bird-pris!

För att kurserna ska starta krävs minst 10 deltagare. Max 25 deltagare per kurs.