Svenskutvecklade Split Fiction har nyligen lanserats och har både rosats av kritiker och blivit en hit bland spelare. Därför undrar vi vilka andra co-op-spel du tycker är spelvärda.

Kommer Hazelights andra titlar It Takes Two och A Way Out först till tanke? Eller tycker du att alla borde få uppleva stressen av att desarmera bomber i Keep Talking and Nobody Explodes? Borde fler damma av några retrotitlar som Turtles in Time eller Goof Troop? Även spel som inte är renodlade co-op-titlar men där man kan spela med flera, som Halo eller Portal 2, räknas.

Dela dina bästa tips på spel som är som roligast när man är fler i kommentarerna!