I forum, på Reddit och YouTube är det vanligt att användare pekar på recensioner som sanningar. "X sa att det här kortet är bäst", säger Leon. "Men Y säger att det är sämre", säger Ada. Sanningen är att ingen recension är objektiv i absolut bemärkelse. Vi som axlar rollen som testare måste balansera personliga åsikter, metodik, tidspress och osäkerhet i testmiljön.

Fredrik Rosenvik är teknikredaktör på SweClockers samt självspäkande Escape from Tarkov och Dark Souls-entusiast. Tiden framför datorn får dock hård konkurrens av familjelivet.

För egen del, som konsument, söker jag ofta den delikata balansen mellan objektiva testresultat, och de subjektiva åsikterna hos skaparen. Ibland gör jag en helomvändning och söker aktivt upp röster som tycker helt annorlunda än jag själv – det är ofta där de nya insikterna dyker upp.

Hos SweClockers har man sedan urminnes tider satsat på objektivitet och neutralitet, även om våra personligheter ibland skiner igenom och ger lite extra uppmärksamhet till punkter vi ömmar för. Genom åren har sakligheten återkommande uppskattats av våra läsare och medlemmar. Särskilt blir det en viktig motpol i dagens medialandskap, som gärna drivs av hot takes och click bait.

Vid enstaka tillfällen har jag fått höra att man önskar mer känsla – de subjektiva utfallen: en tydlig "hot take", en upprörd formulering, en personlig markering. När det behövs, på riktigt, sätter redaktionen ned foten. Upprördhet är en valuta vi inte bör devalvera för kortsiktiga clicks.

Hos våra kollegor på FZ kan åsikter och personligheter få lite mer utrymme, eftersom en stor del av spelupplevelsen är just personlig. Med det sagt är de inte bara finurliga, utan även minst lika sakliga i sina utlåtanden.

Som testare måste vi vara transparenta med våra begränsningar – vad vi testar, hur vi testar, och varför just så. Genom öppenhet bygger vi inte bara tillit, utan kan också upptäcka och rätta till fel i metodiken. Tillsammans gör vi testerna bättre, exempelvis genom betygssystemet som just nu diskuteras i forumet. Visst har vi haft en första runda på egen kammare, men genom att bjuda in vårt community får vi en salig blandning av sanity checks, nya infallsvinklar, samt att vi säkerställer att informationen presenteras på ett så bra sätt som möjligt för våra läsare.

För i slutändan handlar det inte om att sätta punkt – utan om att ständigt vässa pennan. Recensioner är aldrig facit, men de ska vara ärliga, genomtänkta och grundade i tydlig metodik. När vi gör det tillsammans med er som faktiskt använder, bygger och spelar på hårdvaran varje dag, då blir slutresultatet inte bara bättre – det blir relevant på riktigt.

Så fortsätt utmana oss. Fråga varför vi testar på ett visst sätt. Tyck till om hur vi presenterar resultaten, vad som saknas eller rentav kan tas bort. Och framför allt – fortsätt bry er. Det är så vi håller SweClockers levande i 25 år till, minst!