SweClockers Shortcut FAQ

Sedan vi gick ut med att SweClockers Shortcut är tillbaka har det trillat in en hel del frågor om konceptet och vårens kurser. Varför gör vi den här satsningen? Varför kostar det pengar och varför välja en Shortcut-kurs när det finns massor av gratismaterial att ta del av på nätet?

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om SweClockers Shortcut, utvecklar vad tanken är bakom satsningen och ger våra bästa argument tilll varför just du borde vara med.

SweClockers Shortcut är Geeks utbildningskoncept, där kunniga ämnesledare erbjuder workshops och mentorskap för dig som snabbt och effektivt vill fördjupa dina kunskaper inom olika teknikrelaterade ämnen. Fokus ligger på att ge praktiskt stöd, inspiration och vägledning – inte bara information.

Vi samarbetar med olika ämnesledare, beroende på kursens innehåll. Nu i vår är det Tore Nestenius som håller de tre kurserna som startar. Tore är Microsoft MVP inom .Net och och har lång erfarenhet inom IT-säkerhet och programmering. Läs vår intervju med Tore!

Kurserna i SweClockers Shortcut hålls online, på kvällstid.

Upplägget kan variera beroende på utbildare, men gemensamt för alla är mindre grupper, interaktiv undervisning och möjlighet att ställa frågor i realtid.

Det saknar ju varken gratisguider eller hjälpsamma forumtrådar på nätet för den som vill lära sig något nytt – inte minst på SweClockers. Shortcut är ett komplement till det, där du inte bara läser eller tittar på videoguider, utan får stöd, feedback och har möjlighet att ställa frågor till en erfaren utbildare. Vi tror att många medlemmar ser det som väl investerade slantar, samtidigt som pengarna ger oss möjlighet bygga ut SweClockers Shortcut med fler ämnen och kunniga utbildare.

Efter avslutad kurs får du ett digitalt diplom, perfekt att lägga till i ditt CV eller på Linkedin.

Förkunskaper som krävs kan variera från kurs till kurs.

Förra året erbjöds en programmeringskurs på fem tillfällen som riktade sig till den som aldrig tidigare kodat. I vårens kurser krävs vissa grundkunskaper. Innan du anmäler dig till en kurs är det därför viktigt att du läser på om vad som krävs.

Vi har satt en gräns på max 25 deltagare per kurs, då tanken är att kurserna ska vara interaktiva och personliga. Minst 10 deltagare krävs för att en kurs ska starta.

Självklart ska vi ta vara på den spetskunskap som finns i vår fina community.

Brinner du för ett ämne du vill lära ut? Är du expert eller duktig på något du tror andra i communityt vill lära sig? Skicka in ditt förslag till shortcut@geeks.se.

Kurserna och priserna som anges riktar sig till privatpersoner.

Vill du köpa in en kurs till ett företag eller kanske ha en anpassad version av någon utbildning? Kontakta oss så hittar vi en lösning!

Tre kurser drar igång under våren 2025:

Asynkron programmering i C# – start 29 april

Lär dig C# genom att bygga ett spel tillsammans – start 8 april

Gärna! Vi bygger Shortcut för er och med er.

Har du en idé som du tror att communityt skulle uppskatta? Finns det något ämne som du själv vill lära dig mer om och skulle vilja gå en kurs inom? Släng iväg ett mejl eller skriv i forumtråden!

Ta genvägen i SweClockers Shortcut

Har det blivit dags att fräscha upp kunskaperna eller lära dig något nytt? Vårens första kurser drar igång i april. Läs mer och anmäl dig via länken nedan.

✅ Skräddarsytt för SweClockers medlemmar

✅ Webblektioner via Zoom kvällstid 19:00

✅ Personlig handledning via Discord

✅ Digitalt diplom efter avslutad kurs

✅ Just nu: 795 kr/kurs

(ord. pris 995 kr)

Läs mer och boka till early bird-pris!

För att kurserna ska starta krävs minst 10 deltagare. Max 25 deltagare per kurs.