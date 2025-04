Nya grafikkortsgenerationer från Nvidia och AMD, ytterligare X3D-processorer från AMD, en ny konsolgeneration från Nintendo, högre och högre hårdvarupriser och ett handelskrig mellan världens största ekonomier. 2025 har varit ett jäkla år som har varit både långt och innehållsrikt men det är skönt att det är äntligen är över.

"Nämenavafan det är bara April.."

Calle Vahlberg är testredaktör på SweClockers och har tillbringat ett decennium med att bygga datorer hos återförsäljare. När han inte grottar ner sig i resultatsiffror från grafikkorttester nördar han ned sig i det mesta som fångar hans öga, som bland annat hårdvara, spel, plastmodeller, fotboll och tung rockmusik.

Jag är såhär fyra månader in på året ungefär lika trött som jag brukar vara framåt årets slut, för de första månaderna har minst sagt varit händelserika. Trots den strida ström nya grafikkort som har sett dagens ljus är det med en dålig smak i munnen jag blickar mot morgondagen.

Smältande kablar och påhittade priser

Ur ett rent objektivt perspektiv är grafikkorten idag bättre än någonsin tidigare, och konstigt vore väl annat. Trots att Nvidias Blackwell erbjuder en hel del tekniska framsteg är prisutvecklingen fortsatt anskrämlig samtididigt som de reella prestandakliven varit minst sagt icke-upphetsande.

Efter en strid ström recensioner och många timmar i testlabbet var det lätt att känna sig lite uppgiven när de som faktiskt ville köpa grafikkorten inte heller kunde det. Därtill är kaoset med strömkablar som smälter på tapeten igen och drivrutiner som ställer rill det för ägare av äldre grafikkort är ännu inte löst.

Visst väntar ett större prestandalyft nästa generation med vad som är tänkt att bli en övergång till en mer avancerad processnod men med tanke på hur dyrt det kommer att vara att ligga i framkant vad gäller tillverkningsteknik lär Geforce RTX 6000-serien absolut vara bättre men troligtvis inte mycket billigare.

En ljusglimt för många var AMD:s nyfunna fokus på mainstream-segmentet med Radeon RX 9000-serien. Allt du behöver för att spela enligt AMD för ett pris som är lockande år 2025, med ett aggressivt riktpris och en bättre version av FSR var AMD redo att ta världen med storm. Eller ja ett pris i alla fall, för visst har det där med riktpris har diskuterats som aldrig förr under årets inledande månader.

Aldrig tidigare har väl det engelska begreppet "MSRP" florerat så frekvent hos svenska hårdvaruentusiaster som under år 2025 – i alla fall inte vad jag kan minnas. 8 000 kronor lite drygt blev i många fall 9 000 kronor eller mer och hitills har utrullningen av FSR 4 inte gått lika snabbt som jag på förhand hade önskat.

Just diskussionen om riktpriser eller MSRP har som sagt blivit en het potatis under våren på förekommen anledning. Diskussionerna om vad som gäller och vad detta ens betyder är det nog ingen som har blivit klokare på. Vi var nog en del som fick flashbacks till pandemin och de subventionerade grafikkortspriserna som gällde under den inledande lanseringen. AMD gick ut och dementerade att så var fallet med Radeon RX 9000-serien och att fler kort var på väg till riktpris men vad som blev av det är ännu okänt.

Handelskrig och svindyr Mariomaskin

I början av April avtäcktes också Nintendos uppföljare till den omåttligt populära konsolen Switch. Den var väl ungefär det som de flesta hade förväntat sig specifikationsmässigt och ett amerikanskt riktpris som låg i förväntad linje. Så sakteligen började dock de svenska priserna klarna och det visade sig att vi i vårt avlånga land blir rejält skaftade och får punga upp nära 7 000 kronor för nöjet att få avnjuta våra 900-kronorsspel. Ur led är tiden.

Detta skrivs i en tid då det ännu är oklart hur både aktiemarknaden och eventuella konsekvenser av strafftullar kommer att påverka vår del av världen och vår hårdvaruhobby. Vi är knappt en tredjedel genom år 2025 och jag längtar redan efter 2026. Fram tills dess säger jag som Billie Joe Armstrong sjöng år 2005: "Wake me up when September ends".