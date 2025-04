Lika länge som företag har pysslat med reklam har det funnits slogans (tror jag). Därtill finns det otaliga små trudelutter eller jinglar som bitit sig fast, vem minns till exempel inte "Always Coca-Cola" i reklamfilmerna som visades i juletid eller den fräcka "E-A SPORTS, IT'S IN THE GAME".

Denna vecka handlar quizet om just detta, specifikt om slogans och jinglar i teknik och hårdvaruvärlden. Oavsett om du lagt allt detta onödiga vetande på minnet genom åren eller ej är det dags att visa framfötterna i veckans quiz.