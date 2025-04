För 20 år sedan laddades det första klippet upp på Youtube. "Me at the Zoo" var kanske inte mycket för världen då, men blev startskottet för en av de största förändringarna i hur vi konsumerar video och kultur på nätet. För min egen del skulle det dröja ett par år innan Youtube verkligen fick en plats i vardagen.

André Stray är chefredaktör på SweClockers och ser till att redaktionella arbetet flyter på som smör. Innan SweClocker har han tillbringat ett decennium med att skriva om prylar, teknik och andra hårda varor på ställen som M3 och Feber.

Under gymnasietiden började Youtube dyka upp som ett allt vanligare namn bland videotjänster. Det var en tid när internet, för mig, var full av flashsidor men Youtube lyckades hitta rätt med sin enkelhet. Själv var jag rätt motsträvig i början. Varför byta bort GameTrailers.com, där speltrailers fanns i överflöd? Men runt 2007–2008 var det inte längre någon fråga. Youtube blev go to-sajten för allt från snabba klipp till längre videor.

Till en början var det tramsig underhållning som fångade mig mest. Videor som "Jimmy, you're on a roll", den ikoniska Nutrigrain-reklamen och "You're so super cool" ligger fortfarande varmt om hjärtat. Samtidigt var Youtube på väg att bli mycket större än bara skratt och memes. Det var här världen för första gången förenades över klipp som "Charlie bit my finger", följde PewDiePies resa från en liten svensk kanal till global superstjärna och såg musikvideor som "Gangnam Style" spränga alla tänkbara visningsrekord.

Svårare att hitta de där pärlorna som verkligen stannar kvar.

Med åren växte Youtube för min del till att bli en startpunkt för både underhållning och information. I dag är det en av mina startsidor. En plats där jag följer techprofiler, lär mig om nya prylar och djupdyker i specialintressen som kommer och går. Youtube har tveklöst påverkat mitt teknikintresse och gjort det lättare att hålla sig ajour, både för jobbet och privat.

Samtidigt har plattformens utveckling från amatördriven videoscen till kommersiell jätte varit en blandad resa. Det som från början kändes som en öppen scen för vanliga människor är i dag i stor utsträckning en reklamarena där företag visar upp sina produkter. Det folkliga och spontana har i viss mån flyttat vidare till TikTok, Snap och Instagram. Ändå går det inte att sticka under stolen hur Youtube gjort det möjligt förse personer med helt nya karriärvägar och skapa communities som annars kanske aldrig fått en chans att växa.

Det jag mest saknar från gamla Youtube är inte tekniken, den har blivit betydligt bättre, utan innehållet och känslan. Det konstanta flödet av nya videor gör det svårare att hitta de där pärlorna som verkligen stannar kvar.

Som utvecklingen ser ut nu lär vi få vänja oss vid ännu mer reklam, hårdare betalväggar och kanske ett ännu mer splittrat videolandskap. Kanske kommer vi också se nya alternativ ploppa upp – för Youtube är inte längre ensam på nätet.

Youtube fyllde ett tomrum på internet som vi knappt visste att vi hade. Det var där vi skrattade, lärde oss och växte. Mycket har förändrats på tjugo år. Men minnet av de där första klippen, och känslan av att hela världen låg ett klick bort, kommer alltid att finnas kvar.

Om man pallar att sitta igenom tre minuters reklam, förstås.

Vilka gamla Youtube-videor fastnade hos dig?