Phanteks har etablerat sig som en tillverkare att räkna med när det gäller chassin, kylare och tillbehör, där fokus ligger på genomtänkt design och funktioner som underlättar för datorbyggare. I sortimentet finns allt från prisvärda fläktar och kylare till mer avancerade chassin och komponenter för vattenkylning.

Webhallen och Komplett har försett Emil med två datorbyggen, som låter honom kika närmare på några av Phanteks senaste produktnyheter och sammanfatta alternativen för den som planerar att bygga dator i höst. Klicka igång videon ovan och häng med!

Phanteks NV5 MKII

NV5 MK2 är ett miditower-chassi med nästintill sömlös glasfront som ger fri sikt in i bygget. Chassit har plats för upp till åtta 120 mm-fläktar samt dedikerade fästen för 360 mm-radiatorer i både topp och sidopanel, vilket ger goda möjligheter till effektiv kylning.

För grafikkortet finns en separat fläkt i botten som förbättrar luftflödet och det rymliga innanmätet ger gott om plats för moderna grafikkort och kabeldragning. Nätaggregatskåpan är öppningsbar för enklare hantering av kablar och belysningen går att anpassa och synka med övriga komponenter.

Phanteks Evolv X2

Evolv X2 tar ett annat grepp på chassidesign med genomgående glasytor och en inre struktur i aluminium. Kylningen bygger på en vertikal luftström där hela chassit står upphöjt från basen för att kunna dra in luft runtom, som sedan leds genom grafikkort och processor. Den varma luften släpps ut via toppens ventilation, vilket förbättrar kylprestandan.

Invändigt är Evolv X2 utformat för att lyfta fram hårdvaran. Fläktarna sitter infällda i toppen och basen för ett enhetligt utseende och de interna panelerna i aluminium bidrar till en mer påkostad känsla. Integrerad belysning kompletterar helheten och gör det möjligt att sätta en egen prägel på bygget.

Phanteks Glacier One 360D30 X2

Glacier One 360D30 X2 är en allt-i-ett-vattenkylare som levererar hög prestanda och ett rent visuellt uttryck. Kylaren är utrustad med D30-fläktar som kan kedjekopplas och styras via en enda kabel, vilket förenklar installationen och minskar kabeltrassel.

Den stora kopparbasen tillsammans med en tät lamellstruktur ger goda förutsättningar för att hantera kraftfulla processorer. Konstruktionen är dessutom anpassad för att ge bra frigång runt moderkort och minnesplatser, och toppkåpan i aluminium med integrerad fläkt kyler omgivande VRM-komponenter och M.2-enheter. Integrerad D-RGB-belysning i fläktarna bidrar till ett enhetligt utseende när allt är på plats.

Phanteks Glacier One 360M25 G2

AIO-kylaren Glacier One 360M25 G2 liknar Glacier One 360D30 X2 på flera sätt, men är utrustad med M25 G2-fläktar, optimerade för högt luftflöde och statiskt tryck. Precis som på Glacier One 360D30 X2 kan fläktarna kedjekopplas för enklare kabeldragning, och den stora kopparbasen tillsammans med de tätt packade kylflänsarna bidrar med effektiv kylning även när processorn belastas tungt.

Phanteks M25 G2

Fläktarna i serien Phanteks M25 G2 tar med sig funktioner som tidigare främst återfunnits i lyxsegmentet och använder ramar som gör det möjligt att seriekoppla flera fläktar direkt med varandra, vilket minskar kabeldragningen och ger ett mer städat bygge.

Rotorbladen är utformade för att leverera högt luftflöde och är optimerade för användning på radiatorer och kylflänsar. Resultatet är effektiv värmeavledning samtidigt som systemet behåller ett rent och enhetligt utseende.

Phanteks D30

Phanteks D30 är fläktar med integrerad D-RGB-belysning i både ram och rotorblad, synlig från alla sidor. Flera fläktar kan länkas samman med medföljande bryggkontakter och täckplåtar för skruvar, vilket minimerar antalet kablar och ger ett mer städat utseende.

Fläkten är 30 mm tjock och använder aerodynamiska blad inspirerade av toppmodellen T30, vilket ger hög prestanda för både luftflöde och statiskt tryck. Modellen finns i två utföranden med olika luftflödesriktning: standard och omvänd.

