Handhållna spelkonsoler har sin plats, men det finns fortfarande något särskilt med en fullfjädrad PC. Dagens bärbara gamingdatorer levererar tillräcklig prestanda för att driva även de mest krävande titlarna, Doom: The Dark Ages inkluderat. Därför packar Emil ned en ny Legion Pro 7i inför semestern och återrapporterar hur maskinen klarar sig i olika miljöer. Se videon och häng med!
Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
Egenskap
Värde
Processor
Intel® Core™ Ultra 9 275HX
Grafik
Upp till NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU (175 W)
Skärm
OLED 16″ WQXGA (2560 × 1600)
Minne
Upp till 64 GB DDR5‑6400
Lagring
Upp till 2 TB PCIe Gen 5 SSD
Operativsystem
Windows 11 Pro
Trådlöst & Bluetooth
Wi‑Fi 7 (802.11be) (2x2 320 MHz)
Anslutningar
2 × USB‑C (PD 140 W / TB4 40 Gbps)
Kamera
Upp till 5 MP IR‑webbkamera
Ljud
4‑högtalarsystem
Tangentbord
Legion TrueStrike
Batteri
Upp till 99.9 Wh
Snabbladdning
Super Rapid Charge
AI‑motor
Lenovo LA3 AI‑chip
Kylsystem
Legion ColdFront: Vapor + Hyperchamber
Mått (B × D × H)
364,38 × 275,94 × 21,9–26,65 mm
Vikt
< 2.72 kg
Material
CNC‑fräst aluminium (lock & botten)
Färg
Eclipse Black
Gamingdatorerna i serien Legion Pro 7i Gen 10 finns i flera olika konfigurationer och kan utrustas med upp till Intel Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5090 Laptop GPU och 64 GB DDR5‑6400. Den kraftfulla grafikkretsen paras ihop med en 16‑tums OLED‑skärm med 2 560 × 1 600 pixlar i 240 Hz, som dessutom har stöd för G-SYNC och Dolby Vision.
För att hålla ljudnivå och temperaturer nere finns Legion ColdFront: Vapor + Hyperchamber‑kylning med dubbla fläktar medan Legion AI Engine+ finjusterar strömbudget och fläktkurvor i realtid baserat på AI Engine+.
På anslutningssidan återfinns bland annat Wifi 7 (2x2 320 MHz), Bluetooth 5.4, Ethernet 2.5G, två USB‑C, tre USB‑A och en HDMI 2.1. Sist men inte minst kan det noteras att chassit är av aluminium och att datorn väger i sammanhanget måttliga 2,72 kg.
Mer information om datorerna i Legion Pro 7i Gen 10 finns på Lenovos webbplats.