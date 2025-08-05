Handhållna spelkonsoler har sin plats, men det finns fortfarande något särskilt med en fullfjädrad PC. Dagens bärbara gamingdatorer levererar tillräcklig prestanda för att driva även de mest krävande titlarna, Doom: The Dark Ages inkluderat. Därför packar Emil ned en ny Legion Pro 7i inför semestern och återrapporterar hur maskinen klarar sig i olika miljöer. Se videon och häng med!

Lenovo Legion Pro 7i Gen 10

Egenskap

Värde

Processor

Intel® Core™ Ultra 9 275HX

Grafik

Upp till NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU (175 W)

Skärm

OLED 16″ WQXGA (2560 × 1600)
500 nits, 240 Hz
100 % DCI‑P3
Dolby Vision
NVIDIA G‑SYNC

Minne

Upp till 64 GB DDR5‑6400

Lagring

Upp till 2 TB PCIe Gen 5 SSD
(2 × M.2 2280)

Operativsystem

Windows 11 Pro

Trådlöst & Bluetooth

Wi‑Fi 7 (802.11be) (2x2 320 MHz)
Bluetooth 5.4

Anslutningar

2 × USB‑C (PD 140 W / TB4 40 Gbps)
3 × USB‑A
HDMI 2.1
Ethernet 2.5G
Ljudkombo
DC‑IN
E‑shutter‑knapp

Kamera

Upp till 5 MP IR‑webbkamera

Ljud

4‑högtalarsystem
Nahimic 3D Audio

Tangentbord

Legion TrueStrike
RGB per tangent
1,6 mm slag
100 % anti‑ghosting

Batteri

Upp till 99.9 Wh

Snabbladdning

Super Rapid Charge
30 % på 10 min
70 % på 30 min

AI‑motor

Lenovo LA3 AI‑chip
Legion AI Engine+

Kylsystem

Legion ColdFront: Vapor + Hyperchamber
(dubbel fläkt, vapor‑ & hyper‑kammare)

Mått (B × D × H)

364,38 × 275,94 × 21,9–26,65 mm

Vikt

< 2.72 kg

Material

CNC‑fräst aluminium (lock & botten)
Anodiserad yta

Färg

Eclipse Black

Gamingdatorerna i serien Legion Pro 7i Gen 10 finns i flera olika konfigurationer och kan utrustas med upp till Intel Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5090 Laptop GPU och 64 GB DDR5‑6400. Den kraftfulla grafikkretsen paras ihop med en 16‑tums OLED‑skärm med 2 560 × 1 600 pixlar i 240 Hz, som dessutom har stöd för G-SYNC och Dolby Vision.

För att hålla ljudnivå och temperaturer nere finns Legion ColdFront: Vapor + Hyperchamber‑kylning med dubbla fläktar medan Legion AI Engine+ finjusterar strömbudget och fläktkurvor i realtid baserat på AI Engine+.

På anslutningssidan återfinns bland annat Wifi 7 (2x2 320 MHz), Bluetooth 5.4, Ethernet 2.5G, två USB‑C, tre USB‑A och en HDMI 2.1. Sist men inte minst kan det noteras att chassit är av aluminium och att datorn väger i sammanhanget måttliga 2,72 kg.

Mer information om datorerna i Legion Pro 7i Gen 10 finns på Lenovos webbplats.

Sponsras av Lenovo och NVIDIA
Denna artikel produceras i betalt samarbete med NVIDIA och Lenovo. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan SweClockers fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för dig som läsare.