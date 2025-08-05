Handhållna spelkonsoler har sin plats, men det finns fortfarande något särskilt med en fullfjädrad PC. Dagens bärbara gamingdatorer levererar tillräcklig prestanda för att driva även de mest krävande titlarna, Doom: The Dark Ages inkluderat. Därför packar Emil ned en ny Legion Pro 7i inför semestern och återrapporterar hur maskinen klarar sig i olika miljöer. Se videon och häng med!

Lenovo Legion Pro 7i Gen 10

Egenskap Värde Processor Intel® Core™ Ultra 9 275HX Grafik Upp till NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU (175 W) Skärm OLED 16″ WQXGA (2560 × 1600)

500 nits, 240 Hz

100 % DCI‑P3

Dolby Vision

NVIDIA G‑SYNC Minne Upp till 64 GB DDR5‑6400 Lagring Upp till 2 TB PCIe Gen 5 SSD

(2 × M.2 2280) Operativsystem Windows 11 Pro Trådlöst & Bluetooth Wi‑Fi 7 (802.11be) (2x2 320 MHz)

Bluetooth 5.4 Anslutningar 2 × USB‑C (PD 140 W / TB4 40 Gbps)

3 × USB‑A

HDMI 2.1

Ethernet 2.5G

Ljudkombo

DC‑IN

E‑shutter‑knapp Kamera Upp till 5 MP IR‑webbkamera Ljud 4‑högtalarsystem

Nahimic 3D Audio Tangentbord Legion TrueStrike

RGB per tangent

1,6 mm slag

100 % anti‑ghosting Batteri Upp till 99.9 Wh Snabbladdning Super Rapid Charge

30 % på 10 min

70 % på 30 min AI‑motor Lenovo LA3 AI‑chip

Legion AI Engine+ Kylsystem Legion ColdFront: Vapor + Hyperchamber

(dubbel fläkt, vapor‑ & hyper‑kammare) Mått (B × D × H) 364,38 × 275,94 × 21,9–26,65 mm Vikt < 2.72 kg Material CNC‑fräst aluminium (lock & botten)

Anodiserad yta Färg Eclipse Black

Gamingdatorerna i serien Legion Pro 7i Gen 10 finns i flera olika konfigurationer och kan utrustas med upp till Intel Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5090 Laptop GPU och 64 GB DDR5‑6400. Den kraftfulla grafikkretsen paras ihop med en 16‑tums OLED‑skärm med 2 560 × 1 600 pixlar i 240 Hz, som dessutom har stöd för G-SYNC och Dolby Vision.

För att hålla ljudnivå och temperaturer nere finns Legion ColdFront: Vapor + Hyperchamber‑kylning med dubbla fläktar medan Legion AI Engine+ finjusterar strömbudget och fläktkurvor i realtid baserat på AI Engine+.

På anslutningssidan återfinns bland annat Wifi 7 (2x2 320 MHz), Bluetooth 5.4, Ethernet 2.5G, två USB‑C, tre USB‑A och en HDMI 2.1. Sist men inte minst kan det noteras att chassit är av aluminium och att datorn väger i sammanhanget måttliga 2,72 kg.

Mer information om datorerna i Legion Pro 7i Gen 10 finns på Lenovos webbplats.