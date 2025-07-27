I betalt samarbete med Electronic Arts.

Den 11 oktober möts medlemmar från SweClockers och FZ:s forum i Slaget – en prestigefylld 32- mot 32-spelarstrid i nya Battlefield 6.

Rekryteringen till Team SweClockers pågår för fullt, och nu kommer ett ypperligt tillfälle att visa lagledare Rosenvik varför just du ska få en plats i plutonen.

Börja öva redan idag

Battlefield 6:s öppna beta pågår under de två kommande helgerna och bjuder på strider över flera kartor, nya spellägen samt utmaningar och belöningar att ta med till fullversionen. Betan är öppen för alla i perioderna 9–10 augusti respektive 14–17 augusti.

Det går dock att få tillgång redan nu – förutsatt att du lyckas få tag på en early access-nyckel.

Så får du early access

Endast ett begränsat antal spelare släpps in tidigt i Battlefield 6-betan. Du kan få en nyckel på följande sätt:

Du är EA Play Pro-prenumerant

Du deltog i Battlefield Labs före 31 juli

Du fick en Twitch Drop under reveal-eventet

Du skickar in en intresseanmälan till Slaget

Vi lottar ut betanycklar bland de som vill ställa upp för SweClockers och ta sig an FZ på slagfältet. Har du turen på din sida är det bara att lösa in koden och börja träna.

Glöm inte att dela dina bästa prestationer från den öppna betan i denna forumtråd. Kapten Rosenvik läser och är lättimponerad!

Anmäl dig till Slaget och vinn early access Om du inte redan har anmält dig till Slaget är det hög tid. Din anmälan ger dig automatiskt chansen att vinna en nyckel för early access och bli en av de första som får träna i Battlefield 6. ► Läs mer om Slaget Till rekryteringsformuläret