Efter sommarsemestern må kassan ha sinat, men lyckligtvis har Sveriges återförsäljare konstaterat att barnen behöver grafikkort för att klara hemläxorna. Kan spelintresserade hitta fynd? Om så är fallet är det bråda dagar, då kampanjerna tenderar att avslutas hos de flesta under månadens andra halva. Frågan vi ställer oss är alltså vilket är det bästa grafikkortsköpet i augusti 2025?

Klicka för att se SweClockers prestandaindex

Som måttstock används SweClockers prestandaindex för grafikkort, uppmätt från tolv spel vid upplösningarna 1080p, 1440p samt 4K UHD. Sedan årsskiftet har testsviten bytts ut, vilket innebär att ett mindre antal modeller saknas, exempelvis Radeon RX 7600 XT samt Geforce RTX 4060.

Prestandaindex baseras enbart på rastreringsprestandan, alltså utan ray tracing aktiverat. Även om vi har sett imponerande förbättringar med från AMD tenderar deras kort prestera sämre än Nvidias i sådana scenarion. Med detta sagt tar vi ray tracing i beaktning när köprekommendationerna presenteras senare i artikeln.

Under 5 000 kronor - 1080p-spelaren

För den som siktar på spel i 1080p finns gott om alternativ. Utbudet sträcker sig från enklare instegskort, perfekta för lättdrivna e-sportstitlar, till det nedre spannet av mellansegmentet - där man till och med kan börja nosa på ray tracing, om än i begränsad omfattning.

Modell Pris Indexpoäng PPK* PPK-förändring Återförsäljare 1 Intel Arc B570 (10 GB) 2 429 kronor 55 22,6 ↑ 1,3 Amazon 2 Geforce RTX 5060 (8 GB) 3 479 kronor 76 21,8 ↑ 1,0 Webhallen 3 Intel Arc A750 (8 GB) 2 367 kronor 51 21,5 ↑ 0,1 Amazon 4 Intel Arc B580 (12 GB) 2 990 kronor 63 21,1 ↑ 2,5 Inet 5 Radeon RX 9060 XT (16 GB) 4 189 kronor 86 20,5 → +/- 0 Inet 6 Radeon RX 7700 XT (12 GB) 4 252 kronor 86 20,2 ↑ 2,5 Amazon 7 Geforce RTX 4060 Ti (8 GB) 4 257 kronor 77 18,1 ↑ 1,6 Amazon

*Indexpoäng / Pris * 1000 = PPK-värde.

I elva månader stod Intels Arc A750 ohotat på tronen som det mest prisvärda alternativet, men efter att ha trimmats och åter trimmats finns det inte mycket fläsk kvar. Istället ser vi att nästkommande generations Intel Arc B570 står ut som det mest prisvärda, efter en ansenlig prissänkning. Är budgeten ordentligt begränsad är det inte bara det mest prisvärda, utan också det bästa, grafikkortet under 2 500 kronor.

Andraplatsen går dock till det gröna laget, som med Geforce RTX 5060 kliver upp en placering efter en prisjustering nedåt. Kortet är förvisso betydligt kraftfullare och med en bättre uppskalningsteknik (DLSS kontra XeSS), men det är svårt att motivera den extra utgiften för ett kort som även det är minnesbegränsat. Något förvånande är dock att Radeon RX 9060 XT inte har justerats ned en krona, och därför ser sig omsprungen i PPK-racet.

Bubblaren RTX 5060 Ti fortsätter att befinna sig strax utanför prisintervallet, men även med ett teoretiskt pris om 4 999 kronor skulle det landa i bottenskicket av vår tabell. Det skall dock sägas att vi har sett en justering nedåt från cirka 5 400 kronor till 5 150 kronor, vilket innebär ett PPK-värde på 17,7 - en ökning med 0,9.

Under 8 500 kronor - 1440p-spelaren

När vi kliver upp till 1440p handlar det om grafikkort som presterar i nivå med, eller bättre än, Geforce RTX 4070, som har ett indexvärde på 100. Taket sätts vid 8 500 kronor av två skäl: dels ger grafikkort i de högre prisklasserna ofta, men inte alltid, ett sämre PPK-värde, och dels planar den faktiska prestandaökningen ut i förhållande till kostnaden. I det här segmentet hittar vi dock flera modeller som balanserar pris, prestanda och framtidssäkerhet på ett attraktivt sätt.

Modell Pris Indexpoäng PPK* PPK-förändring Återförsäljare 1 Radeon RX 9070 (16 GB) 6 902 kronor 135 19,6 ↑ 1,6 Amazon 2 Geforce RTX 5070 (12 GB) 6 309 kronor 121 19,2 ↑ 1 Amazon 3 Radeon RX 9070 XT (16 GB) 7 990 kronor 153 19,1 ↑ 0,9 Komplett 4 Radeon RX 7900 XT (20 GB) 7 772 kronor 139 17,9 →+/- 0 Amazon 5 Geforce RTX 4070 Super (12 GB) 6 490 kronor 116 17,9 ↑ 1 Netonnet 6 Radeon RX 7800 XT (16 GB) 5 690 kronor 101 17,8 →+/- 0 Computersalg 7 Radeon RX 7900 GRE (16 GB) 7 708 kronor 114 14,8 - (ny) Computersalg

*Indexpoäng / Pris * 1000 = PPK-värde.

I augusti månads priskoll ser en viss rockad, även om AMD fortsätter att dominera segmentet. Radeon RX 9070 respektive RX 9070 XT kombinerar såväl prisvärdhet som prestanda. Till och med om ray tracing står på menyn. Nvidia är förvisso inte många decimaler efter, och erbjuder ett mycket prisvärt alternativ med Geforce Radeon RTX 5070. Dock bör man beakta att kortet endast är utrustad med 12 GB grafikminne. I övrigt är det skralt med gröna alternativ i den AMD-dominerade tabellen. Enbart RTX 4070 Super kvalar in med ett pris om 6 490 kronor och ett PPK-värde på 17,9.

Att Radeon RX 7900 GRE dyker upp som nytt kort i tabellen beror på att det vid föregående undersökning inte fanns tillgängligt hos svenska återförsäljare.

Rekommenderade köp i olika prisklasser

Grafikkort och Infartsmacken i Öregrund har inte mycket gemensamt, förutom dagsfärska priser. Det kan svänga rejält från en dag till en annan, så ett öga på Prisjakt eller Komponentkoll kan löna sig - ibland dyker samma eller snarlika modell upp runt hörnet, men till en lägre prislapp.

Mest prestanda för pengarna för spelande vid 1080p – Intel Arc B570 Intel Arc B570 är, sett till sin prislapp, ett oerhört kompetent kort för budgetgamern. För närmare 50 kronor mer än det tidigare mest prisvärda alternativet, Arc A750, bjuds vi på fler bilder per sekund, marginellt mer grafikminne, bättre energieffektivitet, samt förbättrad ray tracing-kapacitet. Även om det skall sägas att den sistnämnda egenskapen är alltjämt begränsad. Intels mjukvara mognar samtidigt allteftersom tiden går, och de synpunkter redaktionen haft på mjukvaran åtgärdas sakta, men säkert. Ha dock i åtanke att kortet presterar något sämre utan moderkortsfunktionen Resizeable BAR, så det krävs att man gör sin hemläxa inför köp. Sparkle Intel Arc B570 Guardian Luna OC är just nu tillgängligt hos Amazon för 2 429 kronor, till ordinarie pris. Passar bra för: 1080p-spelaren med lägre krav på prestanda än på prislapp.

Bra uppgradering från: Geforce GTX 1X60, Radeon RX 580

Det säkra 1080p-kortet – Radeon RX 9060 XT

Vad kan säga som inte redan sagts tidigare? Intels Arc B570 erbjuder visserligen bäst prestanda per krona, men frågan är hur länge den prestandan faktiskt räcker. Istället riktar vi blicken mot Radeon RX 9060 XT, som med sitt högre pris blir ett mer framtidssäkert alternativ. Kortet levererar stark prestanda, tillräcklig för 1440p i många scenarion, och klarar dessutom enklare ray tracing utan att krokna. Den uppdaterade uppskalningstekniken FSR 4 bjuder på en märkbar förbättring jämfört med föregående generation, och med lanseringen av FSR Redstone mot slutet av året väntas ytterligare lyft. Avgörande är också de 16 GB grafikminne, vilket ger kortet en fördel inför framtida spelsläpp - något som kan bli en utmaning för både Nvidias Geforce RTX 5060 och Intels Arc B570.

Passar bra för: Den som vill framtidssäkra 1080p-upplevelsen.

Ett sämre val för: Den som primärt spelar i högre upplösningar.

Bra uppgradering från: Geforce GTX 1XX0 - RTX 2060, Radeon RX 5600 XT