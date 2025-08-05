Jag satt i veckan och funderade över vad som hände med Metaverse och det som för bara några år sedan skulle vara framtiden. Det jag insåg var att Metaverse eller metaversum trots hur jäkla dumt det verkade faktiskt är en mer lockande eller i alla fall mer spännande framtidsvision än det som utspelar sig just nu.

Calle Vahlberg är testredaktör på SweClockers och har tillbringat ett decennium med att bygga datorer hos återförsäljare. När han inte grottar ner sig i resultatsiffror från grafikkorttester nördar han ned sig i det mesta som fångar hans öga, som bland annat hårdvara, spel, plastmodeller, fotboll och tung rockmusik.

Missförstå mig rätt, tanken på Web3, NFT:er och att interagera med livlösa digitala avatarer får mig att vilja kasta upp men det är i alla fall en konversation mellan två människor om än digitalt. backar vi bandet några år till såg man framför sig oanade möjligheter när internet flyttade in i mobiltelefonerna och du hade all världens kunskap med dig var du än gick. På 90-talet var jag fortfarande ett barn men demokratiseringen av kunskap bådade gott inför framtiden.

Flygande bilar, sci-fi, neon, till och med visionen i Wall-E känns mer lockande än framtiden vi fick.

En digital diktatur

Sist jag skrev en kommentar handlade den om hur forumet är den sista utposten på ett Internet som blir allt mer uppdelat i plattformar. Om internet i hemmet var första stegen i att demokratisera kunskap har storplattformarnas uppköp och expansion förvandlat det till en digital diktatur i händerna på nyckfulla miljardärer.

"Misslyckande är inte längre ett alternativ"

Precis som många gånger tidigare är det helt omöjligt att skriva en sån här text utan att komma in på ämnet generativ AI då det är det som varit motorn i hela techbranschen och pumpat vissa företag från riktigt stora till fullkomligt enorma. Känslan är att alla tillverkare är så djupt investerade i AI att misslyckande inte längre är ett alternativ. Eftersom de enda som just nu tjänar pengar på AI är Nvidia behöver alla de andra fortsätta att testa allt möjligt fram till att de når lönsamhet oavsett om vi användare vill det eller inte.

En ny framtidsvision

Självklart är jag inte blind för vad generativ AI kan göra. Jag har hört flera som finner det användbart för programmering, att generera bilder eller text eller för all del inom sjukvården. Vägen till lönsamhet verkar dock rätt oklar. Utgår jag bara från mig själv behöver de kunna göra mer för min produktivitet än att ibland kunna ge korrekt fakta eller korrekturläsa en text.

Jag är väldigt redo för en framtidsvision som inte bygger på prenumerationstjänster, gigekonomin, nedskärningar pådrivna av AI, plattformar nedlusade av bottar. Jag älskar prylar, datorer och hårdvara men jag föraktar vart techbranschen är påväg. Det är kanske lätt att få bilden av att jag är bitter och en smula pessimistisk, det är för att jag är det.

Jag vill dock bli motbevisad och jag vill ha tillbaka min tro på att människan kan använda teknik för att göra jorden bättre och inte sämre.