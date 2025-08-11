I betalt samarbete med Electronic Arts.

Striderna rasade i Battlefield 6-betan förra veckan, och snart kör vi igen. På torsdag är det dags för den andra öppna betafasen, där det utlovas fler kartor och spellägen. Betan är dessutom en utmärkt tillfälle att visa vad du går för innan Team SweClockers trupp till Slaget spikas.

Dela dina upplevelser från betan och vinn plats i laget

Har du varit med om något särskilt minnesvärt i Battlefield 6-betan? Det kan vara allt från en heroisk räddningsinsats till ett skrämmande välkalibrerat långdistansskott eller kanske rentav en RendeZook.

Av alla som skriver om sina erfarenheter eller publicerar highlights i forumtråden kommer fem spelare att väljas ut till truppen som ska strida mot FZ i oktober. Missa inte chansen att imponera på lagledare Rosenvik, som skickar med den här hälsningen till alla rekryter:

Nu är det upp till bevis, soldater! Anmälningsformuläret ger mig en bild av vilka ni är, men det är på slagfältet ni bevisar vad ni går för. Visa mod, skicklighet och laganda i betan, så kan just du bli en av de utvalda som får kämpa för SweClockers i Slaget!

In i forumtråden nu och dela förra helgens hjältedåd, eller se till att spela den öppna betan som pågår mellan 14 och 17 augusti. Rosenvik håller koll på forumet!