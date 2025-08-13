Tänk att det redan gått ett halvår sedan grundarens hund välkomnade mig till SweClockers genom att skita vid min arbetsplats. Fler varma välkomnanden väntade, dock i form av att träffa mina övriga kollegor. Det är en liten värld, så många kände jag sedan tidigare som före detta kollegor eller branschkontakter. Lyckligtvis visade det sig att de var precis så snälla som jag fått intrycket av tidigare - om inte mer.

Följer man spåret tillbaka i tiden var det någon gång under tidigt 2000-tal som jag först kom i kontakt med SweClockers. Två år senare tog jag anställning i teknikbranschen hos en välkänd återförsäljare, och sedan dess har jag följt sajten - som entusiast, branschkollega och ibland som kontaktperson. Att få komma tillbaka dit allt började var ingen självklarhet. Det är ett litet och sammansvetsat team som sällan öppnar upp platser, så när samtalet kom i januari kändes det som att den sista pusselbiten äntligen föll på plats.

Liksom när min kollega Calle påbörjade sin anställning blev även min start en klassisk trial by fire. Grafikkortslanseringarna haglade och avlöste varandra på löpande band. Rutiner för recensioner, mjukvaror, inställningar, slingor med mera, behövde memoreras lika snabbt som de exekverades. Lyckligtvis fanns det stödhjul (läs Calle) på redaktionen som kunde hålla denna vingliga pojke upprätt. Visst uppstod ibland misstag, skrotade testresultat på grund av en felaktig inställning eller loggning, men det sker oftast bakom kulisserna. Frustrerande i stunden, men en del av spelet när man arbetar med hårdvarutester i realtid. Det är för övrigt en märklig känsla att ha en så pass offentlig roll - kul, men märkligt.

Senare fick jag möjlighet att omsätta teori till praktik genom att stå på egna ben under recensionen av Asrock Arc B570 Challenger OC. Kortet må inte sticka ut nämnvärt, men det kommer ändå att ha en speciell plats i mitt hjärta. Där fick jag även förtroendet att ta ut svängarna i testandet, vilket uppskattades. Som betraktare utifrån har jag generellt uppfattat SweClockers som något stelbent, men känslan på insidan har snarare varit tvärtom. Om det är en bra idé, kör på och ge det ett försök!

Efter lite drygt två decennier som mestadels lurker i forumet har det varit både en nödvändighet och en glädje att diskutera och interagera mer. Det är både givande och lärorikt att få direkt respons från er läsare. Det kan bli högt och lågt - konstruktivt, roligt eller rättning i sak. Elva år som kundtjänstchef har lyckligtvis gett mig en teflonbeläggning, så det är sällan jag tar något personligt. Vi drivs alla av teknikpassion och ibland kan den bubbla över.

Sex månader senare har den där läskiga provanställningen löpt ut, och jag och kontorsjycken har lärt oss att leva med varandra. Achievement unlocked! Hösten ser ut att bli intensiv: lanseringar, mässor, Black Friday och allt som följer i kölvattnet. Det blir säkert både sena kvällar och nya utmaningar - men också fler tillfällen att lära, skriva och snacka teknik med er. Halvåret som gått har varit uppstarten; nu börjar racet på riktigt.

Och till er som läser: tack för att ni stått ut med mig, för alla värdefulla inspel och för de positiva påhejningarna längs vägen. Det betyder mer än ni anar.