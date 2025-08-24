I betalt samarbete med Electronic Arts.

Förra veckan gick den andra och avslutande betafasen i Battlefield 6 av stapeln, och med en dröm om att bli handplockad direkt till Slaget av lagledare @Rosenvik tog många chansen att visa vad de gick för.

Nu är det klart vilka fem som blir de första att ta plats i Team SweClockers inför höstens stora drabbning. Här är höjdpunkterna som gav dem guldbiljetten till truppen.

FZ-hån och förstörelsedemonstration

@MrFrall gav FZ en försmak av vad som väntar på slagfältet i höst. Samtidigt blev det en demonstration av hur mycket som går att förstöra i spelet.

Strategiska tips

En som ägnade sig åt att hitta strategiskt fördelaktiga positioner med snipergeväret i högsta hugg var @IMPANI, som publicerade det här klippet från Liberation Peak:

Spännande berättelser från slagfältet

@HerrAnderzzon delade en pulshöjande historia om livet som support på kartan Siege of Cairo. "En upplevelse jag absolut kommer att bära med mig", skriver den tappra medlemmen. Läs hela berättelsen i forumet.

K/D-skryt

46396.webp

Många delade statistik från betan. Bild: @krEJZi

Många medlemmar valde att visa upp sina bragder i form av siffror och tabeller. En som tog skrytet ett steg längre var @krEJZi, som fick ChatGPT att skriva ett slags rekommendationsbrev baserat på sina stats.

Battlefield 6 i 4:3

bf43.jpg

Somliga föredrar att spela Battlefield 6 som om året vore 2002. Bild: @Alexraptor

@Alexraptor valde att uppleva Battelfield 6-betan i 4:3 på en gammal 19-tummare. "Bättre fokus med UI:t och gudomlig rörelseskärpa" enligt Alexraptor själv.

Stort grattis @MrFrall, @IMPANI, @HerrAnderzzon, @krEJZi och @Alexraptor! Ni vinner varsin spelnyckel till Battlefield 6 och en plats i Team SweClockers.

Spelade du också betan men missade att skicka in något häftigt klipp eller liknande? Dela med dig i forumtråden!

BF_Slaget_BG.png

Vägen till Slaget: Så tar du en plats i Team SweClockers

Betaperioden är över, men det finns fler möjligheter att ta plats i lagledare Rosenviks trupp som ska strida mot FZ den 11 oktober. Anmälningsformuläret är fortfarande öppet – dessutom väntar ett rekryteringsquiz den 9 september. Missa inte det!

1 augusti: Första anmälningsperioden öppnar
9–10 augusti: Öppen betafas 1
14–17 augusti: Öppen betafas 2
9 september: Rekryteringsquiz med BF-tema
10 oktober: Battlefield 6 släpps
11 oktober: Slaget!

Tidigare artiklar om Slaget

Till anmälningsformuläret!

Sponsras av Electronic Arts

Denna artikel produceras i betalt samarbete med Electronic Arts. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan SweClockers fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för dig som läsare.

Battlefield 6 är ett PEGI 16-spel.