Förra veckan gick den andra och avslutande betafasen i Battlefield 6 av stapeln, och med en dröm om att bli handplockad direkt till Slaget av lagledare @Rosenvik tog många chansen att visa vad de gick för.

Nu är det klart vilka fem som blir de första att ta plats i Team SweClockers inför höstens stora drabbning. Här är höjdpunkterna som gav dem guldbiljetten till truppen.

FZ-hån och förstörelsedemonstration @MrFrall gav FZ en försmak av vad som väntar på slagfältet i höst. Samtidigt blev det en demonstration av hur mycket som går att förstöra i spelet.

Strategiska tips

En som ägnade sig åt att hitta strategiskt fördelaktiga positioner med snipergeväret i högsta hugg var @IMPANI, som publicerade det här klippet från Liberation Peak:

Spännande berättelser från slagfältet @HerrAnderzzon delade en pulshöjande historia om livet som support på kartan Siege of Cairo. "En upplevelse jag absolut kommer att bära med mig", skriver den tappra medlemmen. Läs hela berättelsen i forumet.

K/D-skryt

Många medlemmar valde att visa upp sina bragder i form av siffror och tabeller. En som tog skrytet ett steg längre var @krEJZi, som fick ChatGPT att skriva ett slags rekommendationsbrev baserat på sina stats.

Battlefield 6 i 4:3 @Alexraptor valde att uppleva Battelfield 6-betan i 4:3 på en gammal 19-tummare. "Bättre fokus med UI:t och gudomlig rörelseskärpa" enligt Alexraptor själv.

Stort grattis @MrFrall, @IMPANI, @HerrAnderzzon, @krEJZi och @Alexraptor! Ni vinner varsin spelnyckel till Battlefield 6 och en plats i Team SweClockers.

Spelade du också betan men missade att skicka in något häftigt klipp eller liknande? Dela med dig i forumtråden!