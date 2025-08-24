Förra veckan gick den andra och avslutande betafasen i Battlefield 6 av stapeln, och med en dröm om att bli handplockad direkt till Slaget av lagledare @Rosenvik tog många chansen att visa vad de gick för.
Nu är det klart vilka fem som blir de första att ta plats i Team SweClockers inför höstens stora drabbning. Här är höjdpunkterna som gav dem guldbiljetten till truppen.
Strategiska tips
En som ägnade sig åt att hitta strategiskt fördelaktiga positioner med snipergeväret i högsta hugg var @IMPANI, som publicerade det här klippet från Liberation Peak:
K/D-skryt
Många medlemmar valde att visa upp sina bragder i form av siffror och tabeller. En som tog skrytet ett steg längre var @krEJZi, som fick ChatGPT att skriva ett slags rekommendationsbrev baserat på sina stats.
Stort grattis @MrFrall, @IMPANI, @HerrAnderzzon, @krEJZi och @Alexraptor! Ni vinner varsin spelnyckel till Battlefield 6 och en plats i Team SweClockers.
Spelade du också betan men missade att skicka in något häftigt klipp eller liknande? Dela med dig i forumtråden!