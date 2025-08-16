Semestern börjar gå mot sitt slut och många återvänder till vardagen. Men för den som vill ha något riktigt kul att se fram emot är det hög tid att boka in höstens stora nördkryssning. Den 16 oktober avgår Moderskeppet 4 från Stockholm, en resa där spel, teknik och nördkultur står rakt i centrum.

Kryssningen äger rum ombord på fartyget Birka Gotland och väntas locka över 1 000 gäster, tillsammans med massor av artister, utställare och crew.

Under ett drygt dygn förvandlas skeppet till en flytande festival – en mötesplats för alla som brinner för spel, teknik och allt däremellan. Här finns chansen att upptäcka det senaste från kända varumärken inom datorvärlden, njuta av liveuppträdanden i nattklubben, äta gott och framförallt ha roligt tillsammans med likasinnade.

Moderskeppet har snabbt blivit en självklar samlingspunkt för nördar i alla åldrar, och den fjärde upplagan ser ut att bli större och bättre än någonsin!

Ett teknikparadis till havs

Självklart kommer konferensområdet att fyllas med intressanta utställare och roliga aktiviteter. För den som har ett hjärta som klappar för datorhårdvara väntar någonting alldeles extra.

Huvudsponsorn Webhallen är på plats och utlovar både tävlingar och utmaningar i toppklass. Dessutom finns möjlighet att klämma och känna på den senaste hårdvaran och prata direkt med företagen som står bakom produkterna.

Webhallen

ASUS • Fractal Design • TCL

Corsair • eBlaztr • Seasonic

Keychron • Sapphire • be quiet!

Zalman • Havn • Elgato

SCUF • BIC

Artister och uppträndanden

Nattklubben förvandlas till en pulserande scen med livemusik och fantastiska uppträdanden. Spelmusikföreningen Syntax Error står för underhållningen och tar med sig en hel lineup av artister.

Det blir energifylld spelrock med Git Gud Band och från England kommer Shirobon för att bjuda på ett set fullt av chiptune och elektroniska beats. Dessutom uppträder Gustaf "Lizard King" Grefberg med retroinspirerade låtar, känd från legendariska demogrupper som Razor 1911 och Triton.

Syntax Error

Git Gud Band • Shirobon • Lizard King

DJ Weyland • DJ MissStabby • DJ Kim

Indie-spel, cosplay, tävlingar och mer!

I den stämningsfulla Terrassen samlas några av Sveriges mest intressanta spelutvecklare för att visa upp sina senaste projekt. Här får besökare chansen att inte bara provspela nya titlar, utan också prata direkt med personerna bakom spelen – ett unikt tillfälle för den som vill veta mer om utveckling och den kreativa processen bakom spelen.

Det stannar dock inte vid spel. Under ledning av den välkända cosplayprofilen Laura "Laura Craft" Sipilä anordnas en färgsprakande cosplay-tävling där både nybörjare och veteraner kan glänsa. Därtill väntar kluriga quizar, tävlingar och andra aktiviteter som håller energin på topp hela vägen till hamn.

Programmet fylls löpande med överraskningar och nyheter ända fram till avresa. Vi ses ombord!

MODERSKEPPET 4

16–17 oktober på Birka Gotland

Stockholm–Mariehamn

fr. 775 kr/pers (två i delad hytt)

