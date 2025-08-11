Battlefield är tillbaka - men är känslan det? Vissa har redan hittat sin nya favorit i serien, medan andra undrar om EA kanske tappat greppet. Betan har bjudit på stora kartor, intensiva strider och sprängda byggnader i vanlig ordning, men också buggar, balansproblem och heta diskussioner i Discord.

Är du den som älskar kaoset, ljudet av stridsflyg som passerar och känslan av att hela världen exploderar runt dig? Eller föll du mest genom spelvärlden och undrade om det här var det bästa sättet att spendera kvällen på?

Berätta hur du upplevde betan! Vad funkar, vad fallerar - och fick Battlefield 6 dig att längta efter release ? Känner du dig redo att besegra de krabbsaltade murveldjuren på FZ? Via denna sida kan du dela med dig av dina stats i forumet!