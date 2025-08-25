Föreställ dig att du kliver ombord på en klassisk Östersjökryssning. Du passerar taxfree-butikerna, barerna, restaurangerna – allt det där som hör till. Ju längre in i fartyget du kommer, desto mer märker du att det här inte är som det brukar.

DJ:n spelar en remix från Mega Man X. Några deltagare har på sig t-shirts med loggor från indiespel som du trodde bara du själv kände till. Någon från crew går förbi och bär på en Amiga som om det vore en nyfödd bebis. Två gäster plockar fram varsin Steam Deck medan de väntar på att möta upp sina vänner i loungen.

Det här är ingen vanlig kryssning. Det här är början på Moderskeppet.

Idén kom från ett oväntat håll. Vi träffade på ett nystartat företag som ville samarbeta kring en Airsoft-kryssning, men som kämpade med att få upp ångan. Snart därefter började en annan tanke ta form, en som kittlade lite extra: tänk om vi istället gjorde en egen kryssning, helt och hållet för nördar som oss? Bara nördar. Flera sorters nördar. Och tänk om det faktiskt kunde funka?

Att arrangera en kryssning fullmatad med teknik och innehåll ligger nämligen någonstans runt en elva på en tiogradig skala över krånglighet. Som det så ofta blir hos oss på Geeks tröttnade någon till slut på att analysera varje liten detalj och slängde ur sig frågan: "Ska vi bara köra?" Svaret kom lika snabbt som det var självklart: "Ja vafan, vi kör!" Från den stunden var det bara att trampa gasen i botten.

Vi bildade en liten projektgrupp, förhandlade med Viking Line, jagade sponsorer, fixade innehåll och spånade aktiviteter. Vi åkte på provkryssning med veteranbilsraggare (!) och förvandlade stökiga anteckningar till prydliga projektplaner.

Till första Moderskeppet vågade vi bara boka en del av fartyget – vi visste ju inte hur många som faktiskt skulle komma.

Spoiler: fullbokat på bara någon vecka.

Det visade sig snabbt att vi var långt ifrån ensamma om att ha längtat efter något sånt här. En riktig samlingsplats för alla som älskar spel, teknik och nördkultur. Ett ställe där det är lika naturligt att diskutera sin senaste uppgradering över en kall öl i baren som att ha simracing-turnering med nya vänner i konferensrummet.

För det är något speciellt med att träffa människor som delar dina intressen. Där du inte behöver förklara skillnaden mellan OLED och LCD. Ingen skruvar på sig när diskussionen går in på tangentbordsbrytare eller när du namedroppar ditt favoritchassi. Det är helt enkelt en plats där vi som brukar få hålla tillbaka kan köra på till 100%.

Men första resan med Moderskeppet var inte bara tekniksnack och prylar. Det var tillhörighet på riktigt, med skratt och festligheter. Roliga aktiviteter och spontana möten med en känsla av “vad gött det är att få umgås med folk som fattar”.

Det som imponerade på mig var hur allting bara föll på plats, trots att många aldrig varit ombord på ett kryssningsfartyg tidigare. Det spelade ingen roll. Alla ville bidra. Alla hjälpte till. Det var samma energi som i de bästa forumtrådarna: kunnigt, passionerat och med otroligt engagemang och värme.

Sen stötte vi förstås på ett par "buggar" på vägen. Teknik som bråkade, kartonger som fattades och en internetuppkoppling med plötsliga humörsvängningar. Reservdelar var förstås också svåra att trolla fram mitt ute på Östersjön. Det blev ett par svettiga stunder, men vad gör det när alla har kul och stormtrivs?

Så fanns de där ögonblicken. De man aldrig glömmer.

Som när Thomas Melzer från Intel visade upp en sprillans ny wafer, och publiken gick fram och beundrade den glänsande kiselplattan med närmast något heligt i blicken. Eller när två gäster riggade upp en egen Street Fighter-turnering, fick in tio personer hytten, och att någon faktiskt tog med sig en projektor i resväskan. Magiskt nördigt. På bästa möjliga sätt.

Och det allra bästa? Det här var bara början.

Nu laddar vi för Moderskeppet 4 och lineupen ser redan löjligt bra ut. På plats har vi Webhallen, ASUS, Corsair, TCL, Fractal Design, Keychron – plus en hel rad andra välkända varumärken. Risken är överhängande att det inte blir så mycket sömn den natten.

Dessutom jobbar Oskar Duveborn från spelmusikföreningen Syntax Error med att fylla nattklubben med fantastiska artister och vår egen Jesper Norrwie planerar för en rad intressanta indiespelsutvecklare, spel- och cosplay-tävlingar. Vi säger bara: håll ögonen öppna, för snart släpps hela programmet.

Så glöm inte att boka dina biljetter och häng med på ett riktigt äventyr där du kan nörda loss utan att behöva förklara dig. Där dina intressen är lika självklara som en bärs till Mario Kart. För vi bygger det här tillsammans. En underbar resa i taget. Vi ses igen den 16 oktober!

MODERSKEPPET 4

16–17 oktober på Birka Gotland

Stockholm–Mariehamn

fr. 775 kr/pers (två i en hytt) Läs mer och boka

Vad är dina bästa minnen från Moderskeppet? Skriv i tråden och berätta!