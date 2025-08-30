Snabbkoll: Har du testat Linux på din primära dator?
Har du testat att köra Linux som ditt huvudsakliga operativsystem, eller är du Microsoft trogen?
Vilka chassitillverkare håller hög kvalitet?
Fractal Design? Phanteks? NZXT? Forummedlemmen @Dinkelfing vill veta vilken chassitillverkare du håller genomgående bra kvalitet.
När Mega Man ersatte dansband – så föddes Moderskeppet
Vi åkte med raggare, bokade ett fartyg och fyllde det med hårdvara. Resten är nördhistoria.
Quiz: Vad kan du om gamingskärmar?
LG gästar SweClockers med quiz och erbjudanden på spelskärmar.
Tipsa om alternativ till Spotify
Spotify ska höja priserna och medlem vill se vilka alternativ till musikstreamingtjänsten som finns. Har du några tips?
Här är de fem första rekryterna till Battlefield 6: Slaget
Forumet fylldes av klipp, tips och K/D-skryt under den avslutande betahelgen. Nu har lagledare Rosenvik valt ut fem favoriter som går rakt in i SweClockers Slaget-trupp.