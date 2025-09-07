I betalt samarbete med Electronic Arts.

I augusti värvades de fem första SweClockers-medlemmarna till Slaget i oktober. Nu fortsätter rekryteringen med ett quiz, där du som har stenkoll på Battlefield kan stå på tur.

Rekryteringsquizet är uppdelat i kategorierna Battlefield-historia, Kartkunskap, Taktik, Fordon och vapen samt Koll på kommande Battlefield 6. Få du hög poäng kan du bli en av fem som belönas med en spelnyckel och plockas rakt in i SweClockers Slaget-trupp.

Nytt datum för Slaget

Frågorna är 19 till antalet, för att uppmärksamma att datumet för Slaget har flyttats till den 19 oktober. Plita ner det i almanackan, så att du inte råkar infinna dig på fel datum.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i en quiz.