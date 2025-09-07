I betalt samarbete med Electronic Arts.

I augusti värvades de fem första SweClockers-medlemmarna till Slaget i oktober. Nu fortsätter rekryteringen med ett quiz, där du som har stenkoll på Battlefield kan stå på tur.

Rekryteringsquizet är uppdelat i kategorierna Battlefield-historia, Kartkunskap, Taktik, Fordon och vapen samt Koll på kommande Battlefield 6. Få du hög poäng kan du bli en av fem som belönas med en spelnyckel och plockas rakt in i SweClockers Slaget-trupp.

Nytt datum för Slaget

Frågorna är 19 till antalet, för att uppmärksamma att datumet för Slaget har flyttats till den 19 oktober. Plita ner det i almanackan, så att du inte råkar infinna dig på fel datum.

Slaget: FZ mot SweClockers i Battlefield 6 den 19 oktober

Höstens storslagna Battlefield 6-match mellan FZ och SweClockers äger rum den 19 oktober – och flera platser i SweClockers lag väntar på att fyllas.

Skulle ditt quizresultat inte räcka till en spelnyckel ligger rekryteringsformuläret öppet. Där fyller du i tidigare erfarenhet av Battlefield och berättar mer om vad du skulle kunna bidra med. Anmäl dig via knappen nedan!

1 augusti: Första anmälningsperioden öppnar
9–10 augusti: Öppen betafas 1
14–17 augusti: Öppen betafas 2
11 september: Rekryteringsquiz med BF-tema
10 oktober: Battlefield 6 släpps
19 oktober: Slaget <- OBS! Nytt datum!

Sponsras av Electronic Arts

Denna artikel produceras i betalt samarbete med Electronic Arts. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan SweClockers fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för dig som läsare.

Battlefield 6 är ett PEGI 16-spel.