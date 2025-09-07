Det har gått snart fyra år sedan testlabbet vek och skruvade ihop det omåttligt snygga ITX-chassit Computer-1, från svenska Teenage Engineering. Företaget, som primärt är kända inom den elektroniska musikvärlden, är inte främmande för oväntade produkter och samarbeten - vilket har resulterat i allt ifrån IKEA-högtalare, boxningstejp och skrivbord. Sicka busingar!

2025 har man dikterat är ett utflippat år, fyllt med tokigheter, och vad vore mer tokigt än att revidera det formmässigt älskade, men funktionellt sågade, Computer-1? Jo, att släppa det i samma material som en Clas Ohlson-plastback - gratis! Hur många minuter det tog innan exemplaren tog slut framgick inte, men vi blev glatt överraskade när vi tilldelades (vad vi förmodar är) den andra skeppningen. Nu kostar entrébiljetten till Bamseklubben istället 9 US dollar, vilket ligger bekvämt inom "det här är dumt, men kul"-spannet. Här landar vi alltså långt under de 1 950 - 2 490 kronor förlagan betingar. Huruvida man får mycket för lite, det återstår dock att se.

Vad kan vi kan hitta på för busigt med Computer-2? Skriv ditt förslag i tråden!

Utöver de nödvändiga förändringar som skett på grund av materialbytet är det svårt att urskönja några betydelsefulla förändringar. Teenage Engineering tenderar, enligt min mening, att vara något kryptiska i sin kommunikation. Troligtvis för att framkalla "före internet"-känslan, när man faktiskt fick utforska saker och ting på egen hand.

Nu för tiden går det att bygga riktigt bra speldatorer i liten formfaktor. Icke så med Computer-1 och Computer-2. Med krav på dual slot och maximalt 18 centimeter längd kan antalet kompatibla och aktuella grafikkort räknas på en hand. Bygger ingen på Teenage Engineering datorer på fritiden? Hade Computer-2, samt dess förlaga, bara varit några centimeter djupare hade en hel hårdvaru-värld öppnat upp sig.

Istället föll valet på AMD:s Ryzen 7 8700G-processor som med integrerade grafikkretsar bjuder på bästa möjliga spelupplevelse, under omständigheterna. Åtminstone tills ITX-moderkort med AMD:s AI Max+ 395 letar sig ut hos svenska återförsäljare.

Klicka för mer information Dagens bygge Modell Tack till Processor AMD Ryzen 7 8700G Moderkort Aus ROG Strix B850-I Gaming Wifi Asus Minne Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 (2x16GB) Grafikkort Integrerat Kylning NH-L9x65 chromax.black, NF-A8 chromax.black.swap Noctua Lagring Samsung 990 Pro 1 TB Nätaggregat Phanteks Revolt SFX 750 W Chassi Teenage Engineering Computer-2 Teenage Engineering Operativsystem Windows 11 Professional

Efter att ha frigjort chassit från dess wellpapp-reklampelare är det dags att skrida till verket. 18 steg separerar oss från mållinjen, och det hela borde göras lättare av det faktum att plast är ett förlåtande material - till skillnad från Computer-1 som var av metall. Vek du fel, ja då kunde projektet vara över.

Icke så. Just på grund av materialvalet spårar upplevelsen snabbt ur. Bokstavligt talat allting flexar, delar av chassit är krokigt, samtidigt som feltoleransen inom produktion har varit på tok för hög. Pusselbitarna passar helt enkelt inte ihop, eller lossnar. Det här är första, och förhoppningsvis sista, gången jag har behövt tälja chassi med kökskniv.

Vid det femte och sjätte steget infinner sig en märklig känsla - installationen av kablage för frontpanel samt LED-diod. Är det här en bomb? Är jag MacGyver? Tjyvstartar jag en bil? Byggets absolut roligaste steg, att lista ut hur strömknappen fungerar, blev dock något av ett antiklimax. Känslan av irritation och ilska hängde fortfarande kvar efter processen passa in, tälja, passa in, tälja. Detta gällde för övrigt LED-funktionen med.

(18) Congratulations! Your computer-build is ready.

Äntligen.

Med så få värmealstrande komponenter i ett, på sätt och vis, halv-öppet chassi torde temperaturerna vara under kontroll. NH-L9x65 är förvisso en av Noctuas enklare modeller, med en TDP om 67 W, men samtidigt kombineras den med AMD:s Ryzen 7 8700G som landar på 65 W. Gör vi bäst i att låta chassifläkten blåsa in, eller suga ut? Det ser snyggast ut om den blåser in, så vi kör på det.

Vi startar Aida64:s CPU- samt GPU-test, vilket låter oss attackera processorn från flera vinklar samtidigt.

Även om temperaturvärdena i vila inte imponerar, var det inte det vi ville ta reda på. Frågan var enkel: slår vi i taket och får CPU-throttling, eller inte? Svar: nej. Med Noctua-kylaren landar vi på 73 grader vid full CPU-belastning, och 85 grader om vi samtidigt pressar med flyttalsberäkningar. Det blir godkänt.

För den nyfikne kan vi tillägga att processorn inte blir varmare med kombinationen CPU, FPU, GPU. Tvärtom.

Precis som med temperaturtestet är vi inte ute efter att bedöma hur bra ljudnivån är, utan bara om den är acceptabel. PASS eller FAIL. Utan belastning klarar chassit sig fint - föga förvånande, eftersom Noctua-kylarna drar lasset. Under full belastning håller det sig fortfarande inom godkända parametrar. Vår största farhåga var att chassits konstruktion skulle orsaka störande vibrationer, men det problemet uteblev. PASS.