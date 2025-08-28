Hög DPI och låg sense? Låg DPI och låg sense? Eller kör du hårt på den högsta DPI-inställningen du kan?

Oavsett om du gillar att muspekaren rör sig cirka 800 meter i sekunden eller om du föredrar att genomgå ett helt styrkepass för armen för att förflytta den en nanometer har vi alla olika preferenser. Mustillverkarna kanske inte riktigt skryter lika mycket längre om obscent höga DPI-värden men visst förekommer det i marknadsföringen då och då.

Därför undrar vi helt enkelt vilka inställningar du föredrar!