När jag betraktar min PC och vad den kan göra är det svårt att inte bli förundrad över att vi idag i ett tornchassi får plats med samma beräkningskraft som förr krävde ett helt serverrum. Öppnar vi chassisidan och spanar inuti går det dock snabbt upp för mig att för varje innovation som skett på komponentsidan finns det lika många nödlösningar med silvertejp.

Calle Vahlberg är testredaktör på SweClockers och har tillbringat ett decennium med att bygga datorer hos återförsäljare. När han inte grottar ner sig i resultatsiffror från grafikkorttester nördar han ned sig i det mesta som fångar hans öga, som bland annat hårdvara, spel, plastmodeller, fotboll och tung rockmusik.

Istället för att läka det brutna benet har tillverkarna blivit experter på att utveckla riktigt avancerade kryckor.

ATX – en smak av det förgångna

Börjar vi med att kika på standarden ATX så går det idag att leverera tillräckliga Watt via de lösningar som existerar men frågan är om det är hållbart att klamra sig fast vid 12 V i all evinnerlighet. Det har väl redan nu börjat visa sig med inte minst 12VHPWR-kontakten. Det är en överdesignad och komplex lösning framtagen för att medelst våld trycka den höga strömstyrka som krävs av 12 V-standarden för att driva ett 500-600 W grafikkort.

"Alla pekar på varandra men de flesta är arga på Nvidia"

Löser den problemet här och nu? Ja men den skapar också nya problem. Istället för att tvinga på fem stycken PCI-Express 8-pins strömkontakter på ett grafikkort skärs det ned till en enda kabel. Då plåster-lösningen dock är mekaniskt komplex har det resulterat i katastrofalt resultat både en och två gånger. Att uppnå en effekt på 600 W via 12 v genom en enskild kabel bäddar för både höga krav på tillverkare och standarder. Kommentar är egentligen överflödig, vi ser hur det har gått hitills. Alla pekar på varandra men de flesta är arga på Nvidia.

Det finns en lösning: det är drömmen om en övergång till 48 V. Detta skulle medföra att vi med lägre strömstyrka kan uppnå samma effekt. Är det en realistisk dröm? Nej inte alls. I princip alla standarder skulle behöva rivas upp och kartan ritas om.

Istället flaggar vissa för att ett ökat fokus på energieffektivitet är vägen framåt istället för allt större och mer strömtörstiga kretsar men frågan är hur realistiskt det är om man tar historien i beaktning.

Är det dags att släppa taget om DIMM?

Utbytbara minnesmoduler är något vi idag tar för givet, och visst jag älskar också tanken med att själv välja hur mycket primärminne jag har och i teorin kunna uppgradera när jag vill. Det är dock i ärlighetens namn ett ganska förlegat sätt att hantera primärminne på. Modulerna är fysiskt långt från processorn och signalintegritet blir allt viktigare när hastigheterna ökar.

AMD lyckades med X3D bygga en väldigt tekniskt avancerad och välfungerande krycka när man istället placera en massiv cache i direktanslutning till kärnorna. Om du tänker dig att processorkärnorna är en fabrik som inväntar transporter på en motorväg som lider av köer är AMD:s lösning inte en bredare motorväg, det är ett enormt lager bredvid fabriken. Det enorma uppsvinget detta leder till i spelprestanda är kanske en indikation på att det behövs högre minnesbandbredd för processorerna.

Jag försöker inte förminska med AMD har gjort med 3D V-Cache men det känns oavsett hur avancerat det är som en en väldigt välbyggd silvertejpslösning.

När blöder patienten igenom bandaget?

Än så länge fungerar alla dessa nödlösningar och jag skulle till och med sträcka mig så långt som att säga att de fungerar bra. Frågan är dock bara hur länge vi kan fortsätta komma på smarta lösningar på problem som orsakas av äldre standarder som hänger sig kvar.

Vad är då lösningen? Riv upp allting och börja om från början? Ja, eller ja kanske. Jag tror inte att det kommer ske, det jag däremot redan nu ser är en allt tydligare segmentering mellan färdiga lösningar i still med AMD:s Ryzen AI Max 300-serie där moderkort med fastlödda komponenter breder ut sig eller för all del Apples egna kretsar. Kanske kommer datorbyggare att lämnas vid vägkanten och hamna i ett allt mer nischat segment. En framtid med mindre DIY kommer bli en tråkigare framtid.

Men än så länge är inte patienten död och jag välkomnar allt mer avancerade kryckor.