Snabbkoll: Har du fler än en skärm vid din primära dator?
Jobbar du spartanskt med en skärm, eller ger din setup riktiga NASA-kontrollrums-vibbar?
Hur viktiga är specarna på moderkort?
Wifi 7, Thunderbolt, 3 M.2, 2,5Gbit lan och mer. Listan på specar är lång på högre prissatta moderkort. Men hur viktiga är dessa egentligen?
Kommentar: Våra datorer är korthus av silvertejp
Calle funderar över moderna standarder och hur länge nödlösningarna kommer att vara aktuella.
Quiz: Vad kan du om memes och internethistoria? Del 2
Hur bra koll har du på gamla skämt, referenser och generell nördhumor på nätet?
Hjälp till att hitta en bra MP3-spelare!
Hjälp Vethut att hitta en dedikerad musikspelare! Tips är välkomna i tråden.
Asus GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition - Ich bin ein believer!
Höstens färger går i brunt och beige, med en prislapp värdig italienska modehus.