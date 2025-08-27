Minns du när en musmatta var en gratis reklambit från datortillverkare? En tunn plastfilm med ett företagslogga som började flagna efter tre veckor? Det var då. Nu lever vi i en värld där en musmatta kan kosta mer än din CPU. På riktigt.

Så... vad kostade din musmatta egentligen? Körde du på en gratisreklam från DreamHack 2008, en IKEA-variant för 29 spänn, eller brände du en halv månadshyra på en "RGB-optimerad AI-musyta"?

Hoppa in i forumtråden och berätta! Dela priset, modellen, bilder på setupen. Låt oss en gång för alla avgöra om dyrast verkligen betyder bäst.