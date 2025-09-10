Det börjar bli dags nu. Det har gått etthundraåttiofyra dagar sedan sist.

Jag vet inte riktigt när känslan först kom över mig. Den smög sig på, obemärkt, och rotade sig djupt. Små signaler. Subtila. Ett obekvämt pirr i benen. Tankar som trevar, vandrar. Rusar. Blicken fäster sig vid ting som tidigare passerade obemärkt. Detaljer. Små detaljer som jag aldrig brukade bry mig om börjar plötsligt... brännas.

Till en början försökte jag ignorera det. Tänka på annat. Låtsas som om behovet inte fanns. Men det växer. Lite varje dag. Jag vet att jag borde kunna stå emot - jag har ju redan allt jag behöver. Men ändå känns det som om något fattas mig.

Fredrik Rosenvik är teknikredaktör på SweClockers och självspäkande Escape from Tarkov och Dark Souls-entusiast. Tiden framför datorn får dock hård konkurrens av familjelivet.

Det har gått trehundraåtta dagar sedan jag uppgraderade till en Ryzen 7 9800X3D. För etthundraåttiofyra dagar sedan blev det ett RX 9070 XT. Arbetsminnet på trettiotvå gigabyte, börjar det ändå inte bli lite litet? Det är trots allt bara den rekommenderade mängden - och så kan jag inte ha det.

Jag försöker hitta gränsen för vad som är rimligt. Men gränsen flyttar sig alltid.

Det är märkligt, egentligen. Jag vet att jag sitter på en maskin som kan mer än jag någonsin utnyttjar. Jag spelar knappt några krävande spel längre. Jag har aldrig ens klarat ett enda spel med ray tracing påslaget - ändå känns det som ett problem att jag inte kan. Eller, visst kan jag, men jag skulle kunna bättre. Och DLSS 4, vilken grej! FSR 4.0 i all ära, men inte har Escape from Tarkov stöd för det, inte. Det ständiga uppgraderingstänket är mitt mentala hamsterhjul som aldrig slutar spinna. En ständig viskning: "Du kan bättre. Du förtjänar mer."

Så jag fastnar i samma loop varje gång. Läser tester. Jämför grafer. Lägger nya delar i kundkorgen bara för att sedan stänga fliken i ren självbevarelsedrift. Jag försöker hitta gränsen för vad som är rimligt. Men gränsen flyttar sig alltid.

Jag slits mellan två tankar. Den ena säger att jag borde nöja mig. Att prestandan räcker mer än väl för det jag gör, och att jakten bara är ett självförvållat stressmoment. Den andra säger att det inte är något fel med att vilja ha mer. Att så länge räkningarna är betalda, maten står på bordet och barnen får sina Labubus, så är det okej att låta nörderiet ta plats.

Det är väl så här det är. Det är jakten som gör det här kul - drömmandet, planeringen, de där sena kvällarna med diagram och forumtrådar. Och när nästa stora lansering väl kommer, då vet jag exakt var jag sitter. Lycklig.

I några månader.

Jag hungrar.