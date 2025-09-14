I betalt samarbete med Electronic Arts.

Nu är det inte långt kvar innan SweClockers hårdnackade datorentusiaster ställs mot FZ:s spelfrälsta community i Battlefield 6: Slaget. Redan den 21 september stänger rekryteringsperioden och sedan är det bara för Team SweClockers att börja fila på taktiken inför Slaget, den 19 oktober.

Tips från coachen: Florian Le Bihan

Ska slagfältet erövras i oktober kan det behövas några väl valda tips från någon som kan precis allt om Battlefield. Vi vände oss därför till Florian Le Bihan, principal game designer på DICE och tidigare professionell Battlefield 4-spelare med ett gäng turneringsvinster i bagaget.

Du har själv spelat professionellt. Har du något hemligt knep eller någon rutin att dela med dig av som kan hjälpa spelare att prestera bättre?

– Battlefield har så mycket innehåll att man måste börja någonstans där man känner sig bekväm och försöka bli bättre i en viss roll.

Till exempel gillar jag själv att spela som recon. Så jag börjar med att bemästra den klassen i första hand. Jag försöker bli riktigt bra med ett specifikt vapen, och sedan går jag vidare till något som kanske är lite mer avancerat.

Så mitt råd skulle vara att se till att du bemästrar något först, och sedan breddar ditt kunnande genom att testa några av de andra klasserna också.

"Börja med att bemästra en klass"

Vilka är de vanligaste misstagen du ser att nya spelare gör när de börjar spela Battlefield?

– Jag skulle säga att det ofta handlar om att man inte riktigt är medveten om det aktuella spelläget man spelar. Som att till exempel titta på poängen i Breakthrough, hur många respawns man har kvar, och att man inte byter klass för att hantera situationen man står inför.

Ett exempel kan vara att ditt lag uppenbart har problem med att trycka framåt på grund av en stridsvagn – och folk vägrar att byta till engineer. Det kan göra att ditt lag förlorar en hel match. Så det är absolut ett vanligt misstag, skulle jag säga.

Lagarbete är en viktig del av Battlefield. I Slaget består laget av spelare som tidigare inte har lirat tillsammans. Vad har du för tips på hur man får laget att fungera som en enhet? Någon särskild strategi som brukar ge bra utfall snabbt?

– Det beror verkligen på vilket spelläge du ska spela, vilken typ av upplevelse. Vad du vill ha i laget och i truppen varierar beroende på om du spelar ett mindre läge eller ett i större skala, om du behöver hantera fordon eller inte, och om du till exempel har möjligheter att använda förstörelse eller inte.

Men jag skulle säga att en typisk trupp som fungerar riktigt bra består av åtminstone en support och en engineer som kan hantera fordon, om det finns fordon att ta itu med. Det finns ingen bättre klass än engineer för det. Men det är också bra att ha en assault som kan trycka framåt, öppna flankerna och agera mer situationsanpassat. Recon kan också vara riktigt värdefull att ha för att inhämta information och se till att din trupp vet vad som händer.

"Att vägra byta klass kan kosta ditt lag hela matchen"

Vilket är ditt bästa råd för att få en flygande start i Battlefield 6 som nybörjare?

– Revieva. Om du kan revieva, gör det. Det kan rädda en hel match.

Battlefield-veteraner då? Det är svårt att lära en gammal hund att sitta, men är det något som de som hängt med ett tag kan behöva anpassa sig till för att inte bli överkörda i Battlefield 6?

– Jag tycker att tempot i Battlefield 6 är mer blandat än det varit tidigare. Ibland behöver du sakta ner lite, inte bara springa runt och rusa in i varje eldstrid. I Battlefield 6 måste du vara lite mer försiktig.

Så jag skulle säga att det främsta rådet till veteraner är att ibland sakta ner sin spelstil, vara mer försiktiga när de korsar vissa områden och ta det lite lugnare. Men det betyder inte att det inte också kan vara väldigt bra att spela mer aggressivt ibland. Det finns mer variation på det sättet i Battlefield 6, och det behöver man vara medveten om.

Vad ser du personligen mest fram emot när Battlefield 6 lanseras?

– Jag ser fram emot att få min nya dator så att jag kan spela massor av Battlefield 6. Jag överväger nästan att ta några dagar ledigt bara för att spela Battlefield 6 utanför jobbet. Men framför allt ser jag fram emot att se alla börja spela, hela den fullskaliga upplevelsen som spelarna får vid lanseringen, alla spellägen också.

Det finns ett läge som jag tror att folk ännu inte riktigt har sett, som heter Escalation, och jag tror att det snabbt kommer att bli en favorit bland fansen. Det är superintensivt – det börjar storskaligt, ungefär som i de flesta Conquest-matcher, och sedan blir det mer och mer intensivt. Till slut får man alltid ett avgörande ögonblick där vilket lag som helst kan vinna. Det brukar vara det som händer i det läget, och det är otroligt spännande.

Rosenvik: ”Vi lämnar inget kvar – bränn jorden” Det är bråda dagar för Team SweClockers lagledare @Rosenvik, som nu måste bestämma vilka SweClockers-medlemmar som ska få plats i Slaget. Utöver de fem som blev klara tack vare sina prestationer i betan ska fem som gjorde bra ifrån sig i Battlefield-quizet få platser. Slutligen ska fem platser gå till medlemmar som anmält intresse via rekryteringsformuläret. Om det är pressen att hitta de bästa spelarna, faktumet att deadlinen närmar sig som en ångvält, eller kanske bara ett personlighetsdrag som gör att lagledaren är så här övertänd går bara att spekulera om. Men en sak är klar, det råder ingen brist på motivation hos den gode Rosenvik. Snart dags att spika laget. Vad har du för tips till de som ännu inte blivit uttagna men vill vinna en spelnyckel? – Fortsätt nöta och slipa på hänsynslösheten. Jag söker er som är kallblodiga mördare, med glimten i ögat. Jag följer ert engagemang i trådarna med stor behållning. Hur ser dina egna förberedelser ut inför Slaget? – Kartstudier, Aimlabs och krama min familj farväl. Framför allt läser jag på mer om supportsidan, då det är mer min spelstil. Vissa menar att FZ är storfavoriter. Vad svarar du på det? – Gulligt. Vi byggde datorerna FZ-gänget spelar på. Låt de ha sin stund i solen innan våra granater regnar ned. Vad ska FZ frukta mest när ni möts den 19 oktober? – De kan förbereda sig på kaos och förvirring i de egna leden. Om det leder till fruktan eller religiösa skyttegravsinfall, de får stå för dem. Lagledare Rosenviks brandtal till SweClockers Management har bett mig hålla ett pepp-tal. Det finns ingen pepp här. Bara eld, järn och fiendens aska. Vi står inte här för att klappa varandra på axeln, vi står här för att mala ned motståndet tills inget återstår. Inget gräs skall växa där vi marscherat. Inga fiender kommer att minnas våra namn, ty inga fiender kommer att stå när solen går ned över slagfältet. Ni är SweClockers tappra soldater. Ni är de som håller linjen när andra viker sig. När natten faller är det era skärmar som lyser, era händer som aldrig släpper taget om vapnet, tangentbordet, och kärleken till era forumbröder och systrar. Det här är inte pepp. Det här är ett löfte: vi lämnar inget kvar – bränn jorden.

