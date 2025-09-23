Fyll godisskålen med pingvinstänger och ta på dig partyhatten – Inet fyller 25! Jubileet firas med en månad av drops, tävlingar annat skoj. Bland annat publiceras nostalginyheter på Inet.se varje vardag, med start år 2000 – hur såg egentligen internetkulturen, tekniken och Inet ut då?

Kalaset börjar på torsdag

Kalaset drar igång redan på torsdag den 25 september, i Inets livestream Megaklick. Sändningen från studion i Göteborg börjar klockan 17.00 och kan ses på Youtube eller Twitch. Som uppvärmning bjuder Inet in SweClockers medlemmar till en nostalgitävling, som du kan läsa mer om nedan.

Inet Megaklick #11: Inet 25 år

✅ Startskottet för Inets 25-årskampanj

✅ Corsair gästar studion

✅ Galna erbjudanden

✅ Jubileumsdrops varje torsdag fram till den 23 oktober

✅ Nostalgiartiklar på Inet.se varje vardag

✅ Firandet drar igång på torsdag kl. 17.00!

Forumtävling: Dela Inet-minne och vinn hemligt pris!

Minns du känslan när du packade upp ditt första Inet-paket med en sprillans ny datorkomponent? Kanske var du med redan när butiken på Ringön slog upp portarna för första gången, eller så hittade du gemenskapen i Inets digitala community några år senare.

Dela ditt bästa Inet-minne i den här artikelns forumtråd så du är med och tävlar om ett hemligt pris! Tre SweClockers-medlemmar vinner priser och vinnarna presenteras live den 23 oktober, då 25-årsfirandet avslutas i Dubbelklick. Så in i forumet och låt nostalgin flöda!

Tävlingsregler SweClockers tävlingar arrangeras för våra medlemmar tillsammans med en eller flera samarbetspartner. Det är gratis att delta i tävlingen och det enda du behöver är ett gratis medlemskap. Generella villkor Reglerna för varje tävling finns i den aktuella artikeln. Om du har frågor eller synpunkter, tveka inte att kontakta oss!

SweClockers kan i undantagsfall behöva ändra eller avbryta tävlingen. Det kan innebära att bidrag ogiltigförklaras och att vinster inte delas ut.

Om inget annat står i reglerna, ska alla bidrag lämnas in på svenska.

Medarbetare hos SweClockers eller samarbetspartner får inte delta i tävlingar. Tävlingsvinsten Vinnarna presenteras i den här artikelns tillhörande forumtråd inom fem veckor efter publiceringsdatum. Förseningar kan dock inträffa.

Vinnarna kontaktas via ett privat meddelande (PM) i forumet och behöver svara inom 14 dagar. Om du inte svarar inom den tiden, går vinsten förlorad utan kompensation.

Vinnarna väljs av representanter från SweClockers och tävlingens samarbetspartner. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

