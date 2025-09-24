SweClockers tävlingar arrangeras för våra medlemmar tillsammans med en eller flera samarbetspartner. Att delta i tävlingen är kostnadsfritt. För att delta behöver du ett gratis medlemskap och ha fyllt 18 år.

Generella villkor

Reglerna för varje tävling finns i den aktuella artikeln. Om du har frågor eller synpunkter, tveka inte att kontakta oss!

SweClockers kan i undantagsfall behöva ändra eller avbryta tävlingen. Det kan innebära att bidrag ogiltigförklaras och att vinster inte delas ut.

Om inget annat står i reglerna, ska alla bidrag lämnas in på svenska.

Medarbetare hos SweClockers eller samarbetspartner får inte delta i tävlingar.

Tävlingsvinsten

Vinnarna presenteras i den här artikelns tillhörande forumtråd inom två veckor efter publiceringsdatum. Förseningar kan dock inträffa.

Vinnarna kontaktas via ett privat meddelande (PM) i forumet och behöver svara inom 14 dagar. Om du inte svarar inom den tiden, går vinsten förlorad utan kompensation.

Vinnarna väljs av representanter från SweClockers och tävlingens samarbetspartner. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Vinster kan inte bytas, exempelvis mot pengar eller andra produkter.

Diskvalificering

SweClockers har rätt att diskvalificera bidrag som bryter mot reglerna eller anses olämpliga. Fusk, sabotage, upphovsrättsbrott, osportsligt beteende eller andra överträdelser kan leda till avstängning från SweClockers tjänster. Bedrägeriförsök polisanmäls.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag som bryter mot upphovsrätt, är olagligt, eller strider mot våra policies. SweClockers kan också, utefter egen bedömning, ta bort bidrag som anses vara olämpliga eller opassande att publicera.

Tillstånd och rättigheter

Genom att delta ger du SweClockers och tävlingens samarbetspartner tillstånd att fritt använda och publicera ditt bidrag.

Du garanterar att du själv har skapat tävlingsbidraget. Du ansvarar även för att du har nödvändiga rättigheter och tillstånd för allt material du använder. Om bidraget innehåller bilder på personer, behöver du ha deras tillstånd att publicera bilderna.

Vi avråder från att skicka in tävlingsbidrag om du inte har alla nödvändiga rättigheter och tillstånd, eftersom det kan leda till att du hålls ansvarig för rättighetsintrång.

Skatt

Eventuell skatt på tävlingsvinsten betalas av vinnaren. Kontakta Skatteverket för mer information. SweClockers kan inte svara på skattefrågor.

Personuppgifter

För att skicka vinsten behöver vi behandla dina personuppgifter, som namn, adress, e-post och telefonnummer. Dessa uppgifter används enbart för detta syfte och sparas i högst 12 månader.

Vi följer gällande integritetslagstiftning och har en tydlig integritetspolicy. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig, och att få felaktiga uppgifter rättade. Kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter.