Muskampen 2025 rullar vidare, med målsättningen att kröna årets, och världens, bästa gamingmus. I Rond 2 - Kiruna Gaming utsattes våra sex deltagare för kraftig frost och temperatursvängningar. Inga problem för våra kombatanter, som snabbt skakade av sig kondensen.

Det är nu dags att skruva upp svårighetsgraden, och temperaturen, när vi går vidare till Rond 3 - Eldtestet.

Möt utmanarna Endgame Gear OP1 8K Logitech G Pro X Superlight 2 Pulsar X2 CrazyLight Razer DeathAdder V3 Pro SteelSeries Rival 3 Wireless Zowie EC2-DW

Spanska värmeböljor i all ära, men svenska folket vet hur det är att fira sommar utan att ha luftkonditionering som hygienfaktor. Knappt har kondensdimman lättat och mössen åter är rumstempererade innan det är dags att undersöka hur på plötsliga och riktade värmeböljor påverkar materialvalet. Från en decimeters avstånd riktas 2 000 watt värmepistol mot mössens rygg. Med stoppklocka mäts den tid det tar innan plast, eller andra detaljer, visar tecken på deformation. Därefter följer i sedvanlig ordning ett funktionstest.

Skyddsombudets anmärkan "Med risk för termisk rusning som leder till explosion, och därmed brandkårsutryckning, kan jag inte godkänna begäran om använda värmepistol på batteriförsedda trådlösa möss. Ej heller utomhus, då risk för personskador är fortsatt hög. Avslås."

Redaktionen kavlar raskt upp ärmarna. Efter en stunds överläggande konstaterar man att det är högst relevant att testa mössens strukturella integritet. Detta kan också knytas an till Kattestet i Rond 1. Finns det risk för personskador om man kliver på sin datormus, efter att den har fallit till golvet? Med en flexande inomhussko, samt en stelare utomhussko, sätter redaktionen ned foten. Ett kliv från vardera redaktör, med all vikt på musen, så får vi se om det är användaren eller enheten som får sista ordet.

Ernst Hugo Järegård levererade i den danska tv-serien Riket en oförglömlig insats som överläkare Stig Helmer. Lika oförglömligt är citatet:

"Här: Danmark, utskitet av kalk och vatten. Och där: Sverige, hugget i granit."

Icke så. Danska SteelSeries Rival 3 Wireless tycks nästan vara huggen ur granit. Den märker knappt av redaktörernas närvaro, alls! Den strukturella integriteten är utan tvekan i toppklass. Razers Deathadder V3 Pro gör en imponerande insats och placerar sig inte långt efter Rival 3 Wireless. Mellanmjölksposition intas av lag Logitech och Endgame Gear, även om resultatet var adekvat. Det var med hjärtat i halsgropen som sulorna mötte Zowies EC2-DW och Pulsars X2 Crazylight. Oljudet som uppstod kan närmast beskrivas som spröd spaghetti möter Wasa Husman. Det skall dock säga att X2-modellen imponerar på sitt sätt. Då den klockar in på futtiga 38 gram har man betydligt mindre material att arbeta med - trots detta tog den sig igenom momentet.

Med undantag för skoavtryck lokaliseras inte en enda kosmetisk defekt. Inga sprickor, inga saknade bitar. Det blir fullt godkänt även i funktionstestet. Här hade vi väntat oss komplikationer i linje med låsta scrollhjul, knappar som är permanent nedtrycka och så vidare - men icke. Zowies EC2-DW tar sig dock vidare med nöd och näppe, då dess högerknapp initialt fastnade. Efter ett antal klick återgår musen till det normala, om än med ett något lättare högerklick än vanligt. Sammanfattningsvis behöver man som hemanvändare inte vara orolig för att permanent skada sin datormus om man kliver på den.

Med detta avslutas Tramptestet. Redaktionen ställer tillbaka dagens verktyg i skohyllan och gör sig redo för nästa prövning. Samtliga möss lever vidare, om än något omskakade. Härnäst väntar Rond 4 – Blasktestet. Elektronik och väta, vad kan gå fel?