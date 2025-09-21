Efter Muskampens Rond 1 - Kattestet står deltagarna fortfarande stadigt på benen - inga knockouts, inga avgörande träffar. Men muskampen är långt ifrån avgjord. Nu fortsätter kampen, där varje missat klick eller tveksamhet i scrollandet kan avgöra vad som skiljer agnarna från vetet. I rond två pressas motståndarna hårdare, och frågan är vilka kombatanter som orkar hålla precisionen uppe.

Testschema Kategori tl;dr Intro Teasertrailer Muskampen 2025 avtäcks Rond 1 Kattestet Fall från hög höjd Rond 2 Kiruna Gaming-testet Köld och kondens Rond 3

Onsdag 19:00 Eldtestet Tramptestet Test av strukturell integritet Rond 4

Torsdag 19:00 Blasktestet LAN-vätsketest Rond 5

Fredag 19:00 Ostbågsvindtunnel LAN-mattest Rond 6

Lördag 19:00 Bonusrunda & segrare korad Full LAN-svit

I Muskampen 2025 har SweClockers redaktion tillsammans med Max Gaming tagit fram sex populära möss som skall få springa gatlopp genom lika många utmaningar. Dessa har anpassats specifikt efter förutsättningarna på våra nordligare breddgrader.

Möt utmanarna Endgame Gear OP1 8K Logitech G Pro X Superlight 2 Pulsar X2 CrazyLight Razer DeathAdder V3 Pro SteelSeries Rival 3 Wireless Zowie EC2-DW Tack till Max Gaming!

Startfältet i Muskampen 2025 består av flera välkända och högpresterande modeller. Vilka som fortfarande står på benen när domaren blåser slutsignal återstår att se. Arenan görs redo för nästa prövning.

Kiruna Gaming-testet

Gaming skall inte vara förbehållet oss bekväma 08:or - det finns trots ett stort antal huvudklickare norröver i landet, vilket ställer ytterligare krav på hårdvaran. Eller för den delen tankspridda redaktörer som glömmer plastpåsen med kringutrustning på trappen, samtidigt som barnen skriker och snön faller. Nåväl. Våra sex möss placeras i FZ-kollegan Fredrik Erikssons Billy's-frysfack. Minus 18 grader i 30 minuter står på schemat. Därefter följer ett omedelbart funktionstest.

Svängande temperaturer kan förvisso vara ett problem för elektronik, men så även kondens. Eftersom mössen lyftes direkt från frys till funktionstest fanns inte någon tid att låta tidigare nämnda kondens avdunsta.

Även denna gång tog sig samtliga möss galant genom testet. Endgame Gear öppnade dock rundan svagt genom ett besynnerligt klickande, som om man tryckte på någon av musknapparna, när scrollhjulet var i bruk. I takt med att dess interna temperatur steg avtog dock missljudet. Det blir godkänt, om än med ett varningens finger. Vi kan härmed konstatera att svaret på frågan "går det att gejma i Kiruna?" är ja, det kan man.