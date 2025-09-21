Efter Muskampens Rond 1 - Kattestet står deltagarna fortfarande stadigt på benen - inga knockouts, inga avgörande träffar. Men muskampen är långt ifrån avgjord. Nu fortsätter kampen, där varje missat klick eller tveksamhet i scrollandet kan avgöra vad som skiljer agnarna från vetet. I rond två pressas motståndarna hårdare, och frågan är vilka kombatanter som orkar hålla precisionen uppe.

I Muskampen 2025 har SweClockers redaktion tillsammans med Max Gaming tagit fram sex populära möss som skall få springa gatlopp genom lika många utmaningar. Dessa har anpassats specifikt efter förutsättningarna på våra nordligare breddgrader.

challengers.png

Det är dags för en rejäl köldknäpp!

Möt utmanarna

Endgame Gear OP1 8K

Logitech G Pro X Superlight 2

Pulsar X2 CrazyLight

Razer DeathAdder V3 Pro

SteelSeries Rival 3 Wireless

Zowie EC2-DW

Tack till Max Gaming!

Startfältet i Muskampen 2025 består av flera välkända och högpresterande modeller. Vilka som fortfarande står på benen när domaren blåser slutsignal återstår att se. Arenan görs redo för nästa prövning.

Kiruna Gaming-testet

Gaming skall inte vara förbehållet oss bekväma 08:or - det finns trots ett stort antal huvudklickare norröver i landet, vilket ställer ytterligare krav på hårdvaran. Eller för den delen tankspridda redaktörer som glömmer plastpåsen med kringutrustning på trappen, samtidigt som barnen skriker och snön faller. Nåväl. Våra sex möss placeras i FZ-kollegan Fredrik Erikssons Billy's-frysfack. Minus 18 grader i 30 minuter står på schemat. Därefter följer ett omedelbart funktionstest.

billys.png

Ett stort tack till FZ-Fredrik Eriksson som bidrog med utrymme i Billy's-frysfacket.

kondens.png

Kondens, fukt och temperatursvängningar - allt i ett och samma moment.

endgame-frys.png

Redaktör Rosenvik reagerar på ett märkligt klick-missljud som uppstått efter köldknäppen.

Svängande temperaturer kan förvisso vara ett problem för elektronik, men så även kondens. Eftersom mössen lyftes direkt från frys till funktionstest fanns inte någon tid att låta tidigare nämnda kondens avdunsta.

Även denna gång tog sig samtliga möss galant genom testet. Endgame Gear öppnade dock rundan svagt genom ett besynnerligt klickande, som om man tryckte på någon av musknapparna, när scrollhjulet var i bruk. I takt med att dess interna temperatur steg avtog dock missljudet. Det blir godkänt, om än med ett varningens finger. Vi kan härmed konstatera att svaret på frågan "går det att gejma i Kiruna?" är ja, det kan man.

Med detta avrundar vi dagens första tester. Redaktionen återvändare till sina kammare för att analysera resultaten och blicka framåt. Sex deltagare är fortfarande med oss, men frågan är om agnarna sakta skiljs från vetet i Rond 3 - Eldtestet Tramptestet.

eld.png

Med en värmepistol kan redaktionen på ett vetenskapligt och kontrollerat sätt simulera svenska sommarförhållanden.