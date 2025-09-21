Efter Muskampens Rond 1 - Kattestet står deltagarna fortfarande stadigt på benen - inga knockouts, inga avgörande träffar. Men muskampen är långt ifrån avgjord. Nu fortsätter kampen, där varje missat klick eller tveksamhet i scrollandet kan avgöra vad som skiljer agnarna från vetet. I rond två pressas motståndarna hårdare, och frågan är vilka kombatanter som orkar hålla precisionen uppe.
Testschema
Kategori
tl;dr
Teasertrailer
Muskampen 2025 avtäcks
Kattestet
Fall från hög höjd
Kiruna Gaming-testet
Köld och kondens
Rond 3
Test av strukturell integritet
Rond 4
Blasktestet
LAN-vätsketest
Rond 5
Ostbågsvindtunnel
LAN-mattest
Rond 6
Bonusrunda & segrare korad
Full LAN-svit
I Muskampen 2025 har SweClockers redaktion tillsammans med Max Gaming tagit fram sex populära möss som skall få springa gatlopp genom lika många utmaningar. Dessa har anpassats specifikt efter förutsättningarna på våra nordligare breddgrader.
Möt utmanarna
Endgame Gear OP1 8K
Logitech G Pro X Superlight 2
Pulsar X2 CrazyLight
Razer DeathAdder V3 Pro
SteelSeries Rival 3 Wireless
Zowie EC2-DW
Tack till Max Gaming!
Startfältet i Muskampen 2025 består av flera välkända och högpresterande modeller. Vilka som fortfarande står på benen när domaren blåser slutsignal återstår att se. Arenan görs redo för nästa prövning.
Kiruna Gaming-testet
Gaming skall inte vara förbehållet oss bekväma 08:or - det finns trots ett stort antal huvudklickare norröver i landet, vilket ställer ytterligare krav på hårdvaran. Eller för den delen tankspridda redaktörer som glömmer plastpåsen med kringutrustning på trappen, samtidigt som barnen skriker och snön faller. Nåväl. Våra sex möss placeras i FZ-kollegan Fredrik Erikssons Billy's-frysfack. Minus 18 grader i 30 minuter står på schemat. Därefter följer ett omedelbart funktionstest.
Svängande temperaturer kan förvisso vara ett problem för elektronik, men så även kondens. Eftersom mössen lyftes direkt från frys till funktionstest fanns inte någon tid att låta tidigare nämnda kondens avdunsta.
Även denna gång tog sig samtliga möss galant genom testet. Endgame Gear öppnade dock rundan svagt genom ett besynnerligt klickande, som om man tryckte på någon av musknapparna, när scrollhjulet var i bruk. I takt med att dess interna temperatur steg avtog dock missljudet. Det blir godkänt, om än med ett varningens finger. Vi kan härmed konstatera att svaret på frågan "går det att gejma i Kiruna?" är ja, det kan man.
Med detta avrundar vi dagens första tester. Redaktionen återvändare till sina kammare för att analysera resultaten och blicka framåt. Sex deltagare är fortfarande med oss, men frågan är om agnarna sakta skiljs från vetet i Rond 3 -
Eldtestet Tramptestet.