Muskampen 2025 rullar vidare, med målsättningen att kröna årets, och världens, bästa gamingmus. I Rond 3 - Tramptestet utsattes våra sex deltagare för koncentrerad pondus, i form av två redaktörers kliv, för att säkerställa den strukturella integriteten. Utvändigt klarade sig mössen förvånansvärt helt oskadda, även om vissa dödsskrik bäst kan beskrivas som spröd spaghetti möter Wasaknäcke. Samtliga möss tog sig igenom såväl ockulär inspektion som funktionstest.

Testschema Kategori tl;dr Intro Teasertrailer Muskampen 2025 avtäcks Rond 1 Kattestet Fall från hög höjd Rond 2 Kiruna Gaming-testet Köld och kondens Rond 3 Eldtestet Tramptestet Test av strukturell integritet Rond 4 Blasktestet LAN-vätsketest Rond 5

Lördag 19:00 Ostbågsvindtunnel LAN-mattest Rond 6

Söndag 19:00 Bonusrunda & segrare korad Full LAN-svit

Den här gången blir det dock tufft på riktigt, när elektronik möter väta i Rond 4 - Blasktestet.

Möt utmanarna Endgame Gear OP1 8K Logitech G Pro X Superlight 2 Pulsar X2 CrazyLight Razer DeathAdder V3 Pro SteelSeries Rival 3 Wireless Zowie EC2-DW Tack till Max Gaming!

Blasktestet

Den som förvarar förfriskningar i närheten av speldatorn lever på lånad tid. En olyckligt placerad armbåge, eller en LAN-deltagare som råkar stöta till bordet, kan snabbt leda till att spelkvällen ofrivilligt rundas av. Om Powerking-burken välter måste utrustningen kunna tåla lättare stänk, utan att funktionaliteten påverkas. Vidare bör den underliggande elektroniken vara skyddad från direkt exponering som uppstår när energidrycken letar sig ned i öppningarna. Våra sex utmanare får sig därför totalt 10 duschar med blomspruta. Därefter påskyndas torkningsprocessen med hjälp av en hårtork från behörigt avstånd, så att vätskan inte riskerar att blåsa bort.

Med undantag för att ytan nu påminner om kvarterskrogsgolvet på lördag morgon märks inga mekaniska skador. Knapparna går fortfarande att trycka ned, utan tillstymmelse till tröghet eller att de rentav fastnar. Scrollhjulen uppfattas över lag som stabila, och den optiska sensorn har inte påverkats negativt. Att de bokstavligt talat fastnar i handsken vid användande ligger dock inte mössen i fatet. Det blir godkänt över brädet. Sex av sex möss återstår ännu!

Med detta avslutas blaskprovet. Redaktionen tvättar händerna och gör sig redo för nästa prövning. Samtliga möss lever vidare, om än kladdiga, men frågan är hur många som orkar stå emot den apelsinfärgade stormen i Rond 5 – Ostbågsvindtunnel.