BIOS är datorns egen lilla grundkurs i livet, där allt börjar innan operativsystemet ens får vakna. Men frågan är: hur ofta ger du ditt Basic Input/Output System en uppdatering?

För vissa är det rena extremsporten - alltid senaste versionen, gärna beta, och kanske lite puls när strömmen blinkar till mitt i flashen. För andra är det tvärtom: rör inget som fungerar, BIOS är heligt och lämnas i fred tills en ny processor kräver det.

Så, var hamnar du på skalan? Är du en BIOS-uppgraderare med nerver av stål, eller en trygg traditionalist som kör på "if it ain’t broke, don’t fix it"? Dela med dig av dina vanor i tråden!