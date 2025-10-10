Visst är det någonting speciellt med läckra teknikprylar? I vad som lite skämtsamt kallas för Safe For Work (SFW) bjuder vi på en visuell genomgång av produkter som ger oss fjärilar i magen. Slappna av, luta dig tillbaka och njut av oförskämt mycket nörderi.

Specifikationer: Elgato Embrace

Specifikation Värde Maxbelastning 125 kg Mått (D × B × H) 660 × 710 × 1410 mm Vikt 24,02 kg Ram Plast Yta Tygklädsel/mesh Ryggstöd Mesh Material (topp) Mesh Rekommenderat pris 499 EUR/5 490 SEK

Elgato har gjort sig ett namn som tillverkare av studioutrustning för innehållsskapare, däribland populära Stream Deck. Nu breddas sortimentet ytterligare när Elgato släpper sin första stol, Embrace.

Embrace är byggd med filosofin att den ska smälta in i såväl öppna kontorslandskap som hemma i datorhörnan. Designen är avskalad och hjulen rullar mjukt på golv och mattor. Sitsen sluttar lätt för att benen ska få avlastning, medan ryggstödet i mesh främjar en mer naturlig sittställning och släpper igenom luft. Nackstödet är justerbart och 4D-armstöden går att finjustera i alla riktningar för att passa olika arbetsställningar.

Få lösa delar för snabb montering

Embrace monteras ihop med fyra skruvar och den medföljande insexnyckeln. I videon ovan demonstreras hur stegen ser ut från uppackning till montering.

Lansering innan jul

Vid lansering går Elgato Embrace inte att köpa direkt, men på produktsidan går det att anmäla sig för den som som vill få besked så snart försäljningen öppnar. Stolarna ska börja skickas ut innan jul.

► Läs mer om Elgato Embrace

