Visst är det någonting speciellt med läckra teknikprylar? I vad som lite skämtsamt kallas för Safe For Work (SFW) bjuder vi på en visuell genomgång av produkter som ger oss fjärilar i magen. Slappna av, luta dig tillbaka och njut av oförskämt mycket nörderi.
Specifikationer: Elgato Embrace
Specifikation
Värde
Maxbelastning
125 kg
Mått (D × B × H)
660 × 710 × 1410 mm
Vikt
24,02 kg
Ram
Plast
Yta
Tygklädsel/mesh
Ryggstöd
Mesh
Material (topp)
Mesh
Rekommenderat pris
499 EUR/5 490 SEK
Elgato har gjort sig ett namn som tillverkare av studioutrustning för innehållsskapare, däribland populära Stream Deck. Nu breddas sortimentet ytterligare när Elgato släpper sin första stol, Embrace.
Embrace är byggd med filosofin att den ska smälta in i såväl öppna kontorslandskap som hemma i datorhörnan. Designen är avskalad och hjulen rullar mjukt på golv och mattor. Sitsen sluttar lätt för att benen ska få avlastning, medan ryggstödet i mesh främjar en mer naturlig sittställning och släpper igenom luft. Nackstödet är justerbart och 4D-armstöden går att finjustera i alla riktningar för att passa olika arbetsställningar.
Få lösa delar för snabb montering
Embrace monteras ihop med fyra skruvar och den medföljande insexnyckeln. I videon ovan demonstreras hur stegen ser ut från uppackning till montering.
Lansering innan jul
Vid lansering går Elgato Embrace inte att köpa direkt, men på produktsidan går det att anmäla sig för den som som vill få besked så snart försäljningen öppnar. Stolarna ska börja skickas ut innan jul.
