Minns du när alla pratade om fildelning? Eller när någon på LAN:et dök upp med en Chieftec Dragon full av neonrör? Teknikhistorien är full av prylar och program som blivit ikoniska, men frågan är: har du koll på vilken som faktiskt kom först?

I veckans quiz testar vi din tidskänsla för datorer, spel och prylar. Allt från legendarisk hårdvara till gamla program. Vissa skiljer bara månader åt, andra någon enstaka generation - men för att sätta alla rätt krävs ett närmast encyklopediskt nördminne.

Så spänn fast tidsmaskinen, damma av dina årtal och gör dig redo. Är du SweClockers egen teknikarkeolog - eller visar det sig att allt mellan ISDN och 3D-acceleratorer mest är en nostalgisk dimma? Glöm inte att dela ditt resultat i forumet!