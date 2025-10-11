Den 16 oktober är det äntligen dags för Moderskeppet 4 att lätta ankar, och som vanligt när det vankas spel- och teknikfest till havs bjuds det på ett fullspäckat program av artister och utställare.

På Terassen ligger Indie Zone, som i år sponsras av Sony INZONE. Här får besökare får möjlighet att träffa svenska indiespelutvecklare och testa deras senaste projekt, men det är också hit den som vill klämma och känna på den senaste kringsutrustningen från Sonys gamingvarumärke ska bege sig.

Produkterna i INZONE-serien är utvecklade i samarbete med e-sportorganisationen Fnatic (läs mer om det samarbetet här), och nedan bjuds det på ett smakprov på vad som tas med ombord på Moderskeppet 4.

INZONE H9 II: Trådlöst headset med brusreducering Som namnet antyder är INZONE H9 II uppföljaren till det hyllade gamingheadsetet INZONE H9, som nu har ett par år på nacken. Det nya headsetet väger omkring 260 gram utan mikrofon, vilket är 75 gram mindre än föregångaren. Mikrofonen är nu alltså löstagbar, så att headsetet kan användas som ett par vanliga trådlösa hörlurar. INZONE H9 II använder samma drivelement som Sonys trådlösa premiumhörlurar WH-1000XM6, vilket borgar för ett klart och balanserat ljud över hela registret. Batteritiden ligger på upp till 30 timmar utan aktiv brusreducering. Passform: Over-ear, slutna, dynamiska

Element: 30 mm

Batteritid: Max 30 h (utan brusreducering)

Anslutning: 2,4 GHz, Bluetooth (Classic + LE Audio) och kabelanslutning (3,5 mm)

Vikt: Ca 260 g (utan mikrofon)

Pris: Ca 3 490 kr ► Läs mer om INZONE H9 II

INZONE E9: In-ear-hörlurar för FPS-spel

Sony INZONE E9 är ett par kompakta in-ear-hörlurar för gaming, med en sluten konstruktion som ger passiv brusreducering. Hörlurarna är utvecklade för spel där det är viktigt att kunna urskilja varifrån ljud som fotsteg och skott kommer.

Via INZONE Hub kan ljudet finjusteras efter preferens, och med den medföljande USB-C-ljudboxen går det att aktivera virtuellt 7.1-kanaligt surroundljud eller 360 Spatial Sound för en mer omslutande ljudbild. INZONE E9 har en ergonomisk passform och levereras med öronproppar i flera storlekar.

Passform: In-ear

Element: Dynamiskt

Kontakt: Guldpläterad L-formad stereominikontakt

Vikt: Ca 4,7 g

Pris: Ca 1 800 kr

► Läs mer om INZONE E9

INZONE Mouse A: Lätt och snabb mus Ultralåg latens, låg vikt, optiska brytare och upp till 90 timmars batteritid – ungefär så ser Sonys recept på en gamingmus för proffs ut. Under skalet på INZONE Mouse-A sitter en specialbyggd PixArt 3950IZ-sensor framtagen för FPS-tävlingar, där spelarens varje rörelse måste registreras snabbt och med hög precision. Musen väger bara 48,4 gram, vilket gör den snabbstyrd och bekväm att använda även när matcherna drar ut på tiden. Sensor: PixArt PAW3950

Upplösning: Upp till 30 000 dpi

Knappar: 5 st

Vikt: 48,4 g

Batteritid: Upp till 90 h

Pris: Ca 1 790 kr ► Läs mer om INZONE Mouse A

INZONE KBD-H75: Kompakt tangentbord med magnetiska brytare

Med det första egenutvecklade gamingtangentbordet vill Sony ge spelare ett försprång i de mest kritiska ögonblicken. Tangentbordet har en pollingfrekvens på 8 000 Hz, som i kombination med med magnetiska brytare innebär att varje knapptryck registreras blixtsnabbt. Brytarna har justerbar aktiveringspunkt, så att varje spelare kan anpassa känsligheten efter sin egen stil.

INZONE KBD-H75 har en kompakt 75 %-layout som frigör mer utrymme för musrörelser. Konstruktionen består av ett aluminiumchassi med inbyggd vibrationsdämpning, vilket ger stabilitet och premiumkänsla.

Än så länge finns inte INZONE KBD-H75 med nordisk layout, men det kommer under Q1 2026.

Anslutning: USB-C

Belysning: RGB (16.8 miljoner nyanser)

Brytare: Magnetiska

Format: 75 (TKL)

Storlek (H x B x D): 37,5 mm x 318,8 mm x 132,3 mm

Vikt: Ca 810 g (utan kabel)

Pris: Ca 3 000 kr

► Läs mer om INZONE KBD-H75

INZONE Mat F/Mat D: Musmattor för gamers Mat-D och Mat-F är INZONE-seriens musmattor, med olika egenskaper. Mat-D har en lågfriktionsyta som erbjuder mycket glid för spel där snabba rörelser gör stor skillnad. Mat-F å sin sida har ett mer kontrollerat glid som passar spel där precision väger tyngre. INZONE Mat-D har en halksäker bas på 4 mm, medan INZONE Mat-F har en 6 mm tjock SlimFlex-bas som ger extra stöd åt handleden. Båda musmattorna har slitstarka kantsömmar och vattenavvisande beläggning. INZONE Mat F Storlek: Ca 480 mmx 400 mm

Vikt: Ca 270 g

Tjocklek: Ca 6 mm

Ytmaterial: Tyg i polyester

Pris: Ca 1 000 kr INZONE Mat D Storlek: Ca 480 mmx 400 mm

Vikt: Ca 190 g

Tjocklek: Ca 4 mm

Ytmaterial: Tyg i polyester

Pris: Ca 600 kr ► Läs mer om INZONE Mat F och Mat D

Också på Moderskeppet 4: Spelskärmar i INZONE-serien

Gamingskärmar kommer Sony också kånka ombord på Moderskeppet 4, i form 27-tummarna INZONE M9II och INZONE M10S.

Den förstnämnda är en prisbelönt 4K-skärm och 160 Hz uppdateringsfrekvens, medan INZONE M10S är en påkostad OLED-modell med uppdateringsfrekvens på 480 Hz, svarstid på 0,03 ms och 1440p QHD-upplösning. M10S är dessutom den officiella turneringsskärmen för Apex Legends Global Series år 4 och år 5.

► Läs mer om INZONE M9 II och INZONE M10S

