Den 16 oktober är det äntligen dags för Moderskeppet 4 att lätta ankar, och som vanligt när det vankas spel- och teknikfest till havs bjuds det på ett fullspäckat program av artister och utställare.
På Terassen ligger Indie Zone, som i år sponsras av Sony INZONE. Här får besökare får möjlighet att träffa svenska indiespelutvecklare och testa deras senaste projekt, men det är också hit den som vill klämma och känna på den senaste kringsutrustningen från Sonys gamingvarumärke ska bege sig.
Produkterna i INZONE-serien är utvecklade i samarbete med e-sportorganisationen Fnatic (läs mer om det samarbetet här), och nedan bjuds det på ett smakprov på vad som tas med ombord på Moderskeppet 4.
Landkrabba? Sonys gamingprodukter kan upplevas även på fastlandet. Upptäck Sony INZONE hos Webhallen.
INZONE E9: In-ear-hörlurar för FPS-spel
Sony INZONE E9 är ett par kompakta in-ear-hörlurar för gaming, med en sluten konstruktion som ger passiv brusreducering. Hörlurarna är utvecklade för spel där det är viktigt att kunna urskilja varifrån ljud som fotsteg och skott kommer.
Via INZONE Hub kan ljudet finjusteras efter preferens, och med den medföljande USB-C-ljudboxen går det att aktivera virtuellt 7.1-kanaligt surroundljud eller 360 Spatial Sound för en mer omslutande ljudbild. INZONE E9 har en ergonomisk passform och levereras med öronproppar i flera storlekar.
Passform: In-ear
Element: Dynamiskt
Kontakt: Guldpläterad L-formad stereominikontakt
Vikt: Ca 4,7 g
Pris: Ca 1 800 kr
INZONE KBD-H75: Kompakt tangentbord med magnetiska brytare
Med det första egenutvecklade gamingtangentbordet vill Sony ge spelare ett försprång i de mest kritiska ögonblicken. Tangentbordet har en pollingfrekvens på 8 000 Hz, som i kombination med med magnetiska brytare innebär att varje knapptryck registreras blixtsnabbt. Brytarna har justerbar aktiveringspunkt, så att varje spelare kan anpassa känsligheten efter sin egen stil.
INZONE KBD-H75 har en kompakt 75 %-layout som frigör mer utrymme för musrörelser. Konstruktionen består av ett aluminiumchassi med inbyggd vibrationsdämpning, vilket ger stabilitet och premiumkänsla.
Än så länge finns inte INZONE KBD-H75 med nordisk layout, men det kommer under Q1 2026.
Anslutning: USB-C
Belysning: RGB (16.8 miljoner nyanser)
Brytare: Magnetiska
Format: 75 (TKL)
Storlek (H x B x D): 37,5 mm x 318,8 mm x 132,3 mm
Vikt: Ca 810 g (utan kabel)
Pris: Ca 3 000 kr
Också på Moderskeppet 4: Spelskärmar i INZONE-serien
Gamingskärmar kommer Sony också kånka ombord på Moderskeppet 4, i form 27-tummarna INZONE M9II och INZONE M10S.
Den förstnämnda är en prisbelönt 4K-skärm och 160 Hz uppdateringsfrekvens, medan INZONE M10S är en påkostad OLED-modell med uppdateringsfrekvens på 480 Hz, svarstid på 0,03 ms och 1440p QHD-upplösning. M10S är dessutom den officiella turneringsskärmen för Apex Legends Global Series år 4 och år 5.
► Läs mer om INZONE M9 II och INZONE M10S